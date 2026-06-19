Kase.O publica 'Camisa de fuerza' y pone fin a diez años de silencio discográfico (con guiño incluido a Labordeta en la canción ‘Zaragoza’): escúchalo aquí

Ahora sí. Kase.O ha vuelto al ejercicio. ‘Camisa de fuerza’, su esperado nuevo disco, ya está disponible al completo y de forma gratuita en YouTube gracias a un vídeo de 1 hora y 4 minutos de duración que reúne los 16 temas del álbum. Han pasado ya diez años de su anterior trabajo (‘El Círculo’), una década que se les ha hecho muy larga a sus más fieles seguidores.

Para poder comprar el disco en formato físico aún habrá que esperar unos meses, al menos hasta después de agosto. Posteriormente afrontará una ambiciosa gira en grandes recintos que incluirá un concierto en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe (20 de febrero), entre otras citas multitudinarias como las que se vivirán en el Movistar Arena de Madrid o en el Cartuje Center Cite de Sevilla y el Roig Arena de Valencia.

El álbum también está disponible en todas las plataformas de música en ‘streaming’ (Spotify, Amazon Music, Apple Music...). A falta de una escucha más reposada, lo que parece evidente es que el rapero zaragozano mantiene su esencia en esta ‘Camisa de fuerza’, un álbum en el que cuenta con la producción de, entre otros, Harto Rodríguez, R de Rumba, Hazhe o Animoss.

El disco está compuesto de 16 cortes, cinco de los cuales tienen colaboraciones y todas de un altísimo nivel. Así, AL2 El Aldeano cantará con Kase.O ‘Mucho Toy’ mientras que en ‘Borregos’ participa Evaristo, de La Polla Records. Nach y Zatu, desde Sevilla, comparten autoría con el MC aragonés en ‘Top 3’. Y sí, se confirma el regreso de Violadores del Verso a un disco de Kase.O con el tema ‘Consejo de sabios’, producido, como no podía ser de otra manera, por RdeRumba.

El resto de cortes que incluye el disco son ‘Zaragoza’, ‘¡Viva Kase.O!’, ‘Salsa Tártara’, ‘Fallo del sistema’, ‘Mandato de Dios’, Puto Internet’, ‘Encantamiento’, ‘Spoiler’, ‘Rara obra’ y ‘Todo me sale bien’, además de la ‘Intro’.

Goya y Bunbury

Kase.O lanza realiza un homenaje a su ciudad en ‘Zaragoza’, un tema en el que nombra a raperos de la la ciudad, a Goya, a Bunbury y hasta a Hierros Alfonso. El MC lanza incluso un guiño a José Antonio Labordeta en el inicio de esa canción al introducirla con el histórico saludo con el que el cantautor aragonés dio inicio al pregón de las Fiestas del Pilar de 2009, su famoso "paisanas y paisanos, forasteras y forasteros, extraterrestres en general".

Para ir calentando motores, el rapero zaragozano ya publicó esta semana un video adelantando parte de su nuevo trabajo. El videoclip incluye tres de sus nuevos temas: ‘Fallo del sistema’, ‘Borregos’ y ‘Viva Kase O’. En este último aparecen los cuatro Violadores del Verso, confirmando un secreto a voces. En ‘Borregos’ se puede escuchar la voz de Evaristo Páramos (La Polla Récords), mientras que en el video también aparece Albert Pla.

Los videoclips han sido rodados en Azuara, municipio zaragozano con el que el músico mantiene vínculos familiares y en cuya grabación han participado vecinos de la localidad. El video, con una cuidada estética cinematográfica, varía del blanco y negro al color, combinando paisajes rurales con imágenes de fuerte carga simbólica.