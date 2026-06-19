Pablo Alborán actúa este sábado en Zaragoza: "El 95% de las cosas que han escrito de mi vida privada no son verdad"

Pablo Alborán desembarca este sábado en el pabellón Príncipe Felipe con su gira Global Tour Km0, con la que está recorriendo todo el país y que le llevará también a Miami, Atlanta, Nueva York u Orlando. El concierto, que comenzará a las 21.00 horas, porpondrá un viaje por algunos de los grandes éxitos que han marcados la carrera del artista (’Solamente tú’, ‘Saturno’, ‘Prometo’ o ‘Pasos de cero’) junto a los temas más recientes de su discografía como ‘Tabú’ o ‘Km 0’. El malagueño aterrizará en el Príncipe Felipe con todas las entradas vendidas y momentos muy especiales. Uno de ellos ya se encargó de desvelarlo él mismo en sus redes sociales hace unos días. Y es Juanjo Bona actuará junto a Alborán, con quien cantará "algunos temas". "Nos vemos en Zaragoza, va a ser muy especial porque además tendremos ahí a Juanjo con quien vamos a cantarnos unos temas", indicó el malagueño en su cuenta de Instagram.

En este disco hay canciones que parecen venir de un lugar muy íntimo, casi como si no estuvieran pensadas únicamente para ser escuchadas, sino también para ser compartidas. ¿Necesitaba decirlas en voz alta?

‘KM0’ es uno de los discos más crudos que he escrito. Viene después de un momento muy duro en mi casa, de un trasplante de médula, pero también de un momento muy alegre, porque esta persona se cura. Inevitablemente, tu manera de vivir y de ver el mundo cambia completamente: te lo tomas como una segunda oportunidad. Las canciones tienen mucha honestidad. Hay un homenaje a la sanidad pública en ‘Planta 7’; a mi Andalucía, en ‘Me quedo’; y ‘KM0’ es un homenaje a mi público, que, sin que ellos lo supieran, han estado ahí levantándome en uno de los peores momentos de mi vida. Yo, sin ellos, no hubiera podido seguir dando conciertos. ‘Clickbait’ también habla de esta obsesión por captar la atención de la audiencia a toda costa. Yo creo que vosotros, los medios, también sois un poco víctimas de esto. Ya no sabes lo que creerte y lo que no. El 95% de las cosas que han escrito de mi vida privada no son verdad y nunca he podido abrir la boca, porque, si lo hacía, se liaba. Entonces me desahogué a través de esta canción.

Su música ha evolucionado y cambiado, pero en este disco hay canciones que conectan con el Pablo Alborán de los primeros discos.

Esto es algo que ya me habían dicho y me alegra, porque es verdad que es un disco que tiene cosas muy diferentes y muy locas. Ahí está ADN mío al cien por cien: producido en casa, grabado con los músicos que yo quería, con los productores que yo quería, con Vicente Amigo… Para mí, soy yo en estado puro..

¿Este disco es el resultado de un “haz lo que te dé la gana que para eso es tuyo”?

Siempre he tenido mucha suerte, porque ninguno de mis equipos me ha dicho nunca lo que tenía que hacer. Nunca me han puesto límites; incluso en las cosas más locas me han seguido. Pero sí que es verdad que es un disco que grabé en casa. Me encerré durante seis meses sin escuchar a nadie. Acababa de salir del hospital y estaba como poseído: no hacía más que escribir como un loco.El mensaje de este disco importaba más que el propio estilo. Y por eso lo he defendido a capa y espada, porque sabía que era mi verdad en este momento.

Cuando dentro de muchos años alguien escuche sus canciones sin saber quién es, ¿qué le gustaría que entendiera de usted?

Más que de mí, me gustaría que entendieran de sí mismos. Mira, hace unos días estuve en una gala cantando ‘Saturno’, y estaba allí Sharon Stone. Pudimos hablar un poco y me dijo que se emocionó. Ella no conocía la canción ni tampoco sabe español, pero se emocionó porque la canción le había tocado cosas suyas. Y a esto es a lo que me refiero: al final, lo bonito de la música no solo es conocer la historia de quien la canta, sino que te conozca, que te reconozcas o incluso que te odies a ti mismo. Sentir cosas de ti en la canción de otro es por lo que yo me mantengo vivo con todo esto.

Durante toda su carrera ha hablado del amor tal y como lo siente en todas sus formas. Incluso hay gente que ya se pide matrimonio en sus conciertos.

Qué fuerte esto. Yo, si se van a pedir matrimonio, por favor, que me avisen. El otro día, mientras cantaba ‘Por fin’ en un concierto, escuché gritos y creía que alguien se había desmayado. Y no: era que le estaban pidiendo matrimonio.Yo creo que el amor es lo más bonito que hay, es el motor de todo. En el mundo en el que vivimos, además, donde hay noticias terroríficas y un odio gratuito que no tiene sentido ni contexto, ahora más que nunca hay que hacer ruido con las canciones de amor, con eso que nos hace ser humanos. Porque, entre que la inteligencia artificial viene pisando fuerte y parece que nos viene quitando el trabajo a todos, yo creo que hay algo increíble que nos va a ayudar, seguro, pero no podemos perder la mirada humana en todo lo que hacemos.

En ese sentido, hay momentos muy especiales en su gira, como cuando subes a sus fans al escenario para cantar. ¿Cómo surgió esto mientras diseñaba la gira con su equipo?

Cada vez que veía que un artista subía a gente al escenario, no me gustaba, no lo veía puro. Y por eso siempre tuve mucho rechazo a hacerlo. Pero de repente, este año dije: ‘Mira, lo voy a hacer según los carteles que me traigan o a boleo me subo a quien le apetezca vivir ese momento conmigo’. Y lo bonito es que son personas que no tienen nada que ver las unas con las otras, que no se conocen, que tienen pensamientos distintos, ideologías diferentes, edades distintas… De repente, te las subes y estás ahí con gente que no conoces, pero que siente lo mismo. Y eso, al final, vuelve a la idea de que no somos tan diferentes: a todos nos duele lo mismo y esto es lo que representa ese momento.