Pedro Pastor, Pilar Almalé, Baliza e Isla Kume encabezan el Festival Godina de La Almunia

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) celebrará el 27 de junio una nueva edición del Festival Godina, una cita cultural que acogerá el Parque de Cabañas y que ofrecerá actividades culturales y la música en directo de artistas como Pedro Pastor, Pilar Almalé, Baliza e Isla Kume.

La jornada, de acceso libre y gratuito, se desarrollará desde las 11.00 hasta las 6.30 horas del día siguiente con un amplio cartel de artistas, ha informado el consistorio de la localidad en una nota de prensa.

La cita mantiene su apuesta por la música de raíz, el formato picnic y el disfrute del entorno natural e incluye servicios como transporte gratuito y una oferta culinaria con gastronetas y propuestas para todos los públicos.

Además de música durante todo el día, el festival ofrecerá actividades matinales como teatro para público infantil, una ludoteca o visitas guiadas a la Ermita de Cabañas, declarada Monumento Nacional.

El cartel de esta edición vuelve a reunir a artistas de diferentes estilos y trayectorias, combinando nombres consagrados con propuestas emergentes y talento local.

Programación

Pedro Pastor será uno de los destacados del festival, con una trayectoria consolidada en la música de autor y reconocimientos en distintos premios musicales, a lo que se suma su nuevo trabajo discográfico con el que celebra diez años de carrera.

El cartel incorpora también a Pilar Almalé, una de las artistas aragonesas con mayor proyección internacional, recientemente reconocida en los Premios de la Música Aragonesa, y que ofrecerá un concierto acústico en la Ermita de Cabañas, en un formato íntimo y de aforo limitado.

La programación continuará con Baliza, dúo de raíces españolas con trayectoria internacional forjada en el circuito europeo, cuyo estilo bebe del pop-rock nacional, y con Isla Kume, una de las propuestas más innovadoras del panorama aragonés actual, que fusiona electrónica y folclore.

El cartel incluye también a Doña Manteca, grupo que destaca por su energía en directo y un planteamiento musical basado en ritmos latinos y repertorio intergeneracional, y ZIRO, banda aragonesa en plena expansión que ha logrado hacerse un hueco en la escena regional con un sonido propio que combina rock e indie.

La oferta se completa con Borrajas y Encantarias Folk, dos proyectos estrechamente vinculados al territorio y con participación de músicos de La Almunia y su entorno.

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Además, la programación musical se prolongará hasta la madrugada con la participación de DJ locales del Pub Friends, con sesiones a cargo de Beuxi, David Montesinos y Marín, que pondrán el broche final a la jornada.