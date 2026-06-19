Pirineos Sur cuelga su segundo cartel de entradas agotadas con La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana

Pirineos Sur 2026 suma un nuevo 'sold out'. La jornada del jueves 16 de julio, protagonizada por La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana, acaba de colgar el cartel de "entradas agotadas" en el escenario flotante de Lanuza, confirmando la buena acogida de la programación de la XXXIII edición del Festival Internacional de las Culturas.

Este nuevo lleno se suma al ya anunciado para la noche del sábado 18 de julio, con Hens y Dani Fernández, y anticipa una edición especialmente vibrante, con muchas jornadas llamadas a completar su aforo y un público que vuelve a responder con fuerza a una programación diversa, generacional y abierta a sonidos muy distintos.

Y es que, la noche de La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana promete ser una de las jornadas con más energía de esta edición. La banda burgalesa llegará a Pirineos Sur con su mezcla de folk, rock, punk y épica popular, compartiendo escenario con Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la nueva escena, con una mirada propia hacia la raíz, la distorsión y el imaginario rural contemporáneo.

Además, Pirineos Sur cuenta ya con otra fecha muy cerca de agotar aforo: el jueves 23 de julio, con Carlos Ares, Valeria Castro y Ester Vallejo. Las últimas entradas pueden conseguirse en la web oficial del festival www.pirineos-sur.es.

La fiesta continúa después de los conciertos

La XXXIII edición de Pirineos Sur se celebrará del 9 al 26 de julio sobre el escenario flotante y el Anfiteatro Natural de Lanuza, en pleno Pirineo oscense. Durante tres fines de semana, el festival reunirá 29 conciertos y once dj de distintas geografías, generaciones y estilos, consolidando una programación abierta, plural y conectada con los sonidos del mundo que incluye nombres como Rufus Wainwright, José González, Bomba Estéreo, Suede, Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline, Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali, Valeria Castro, Melanie Santiler, Carlos Ares, Rubén Blades, ETS o La Fúmiga, entre otros.

Y no hay Pirineos Sur sin sus emblemáticas fiestas post-concierto. Cada noche, cuando se apaguen los grandes focos del escenario flotante, la música continuará con una selección de DJs que alargará la experiencia hasta la madrugada, convirtiendo Lanuza en un punto de encuentro de música y baile colectivo.

Las entradas para la XXXIII edición continúan a la venta en la web oficial del festival, www.pirineos-sur.es, salvo para las jornadas del 16 y 18 de julio, que ya están agotadas. Los conciertos incluyen el acceso a las sesiones de dj de cada noche, que se prolongarán hasta las 4.30 h, salvo los domingos, que finalizarán a las 2.00 h. Asimismo, es posible adquirir tanto en la web como en taquilla los tickets exclusivamente para estas fiestas post-concierto, con un precio de 12 euros con consumición incluida. En taquilla, además, podría abrirse la venta de entradas para estas sesiones si se libera aforo tras los conciertos.

Noticias relacionadas

El festival quiere agradecer a todos los partners su apoyo, con mención especial a la Diputación de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo, que hacen posible este evento.