La revista 'Turia' reivindica la obra ensayística de Ramón J. Sender en el 125 aniversario de su nacimiento

El nuevo número de 'Turia' ofrece entre sus principales contenidos con protagonistas aragoneses, un artículo elaborado por Andreu Navarra en el que se reivindica la valía e importancia de la obra ensayística del gran escritor altoaragonés Ramón J. Sender, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento este año.

Con esta iniciativa, la revista se suma a las diversas actividades que fomentan la lectura de la obra senderiana y, sobre todo, subraya la trascendencia de su labor en el ámbito del ensayo. Una tarea a menudo eclipsada o ensombrecida por la ingente y notable producción narrativa del autor de títulos inolvidables de nuestra literatura como "Réquiem por un campesino español", "Imán" o Crónica del alba".

Según afirma Andreu Navarra en 'Turia', "Sender escribió numerosos ensayos de enorme calidad, y el interés intrínseco de esos textos no debería permitir que quedaran infravalorados".

El ensayo como obra de arte

En cuanto a sus modelos literarios, Andreu Navarra confirma en 'Turia' que "Sender nunca dejó de valorar a Valle-Inclán como al único maestro capaz de vivir de un modo totalmente independiente respecto a los convencionalismos comerciales. A Baroja, que es obviamente su principal modelo narrativo, lo acusó de no haber estado a la altura de las aspiraciones políticas del pueblo republicano, pero a la vez lo disculpa por no haberlo hecho para conservar su independencia radical".

También Sender puso a Cervantes y a Tirso de Molina como ejemplos de genios literarios con una personalidad discreta, modesta o gris. En sus páginas, elogia a Bertrand Russell y abomina de Ernest Hemingway.

Otros artículos

Otro de los artículos más relevantes del nuevo número de 'Turia' es el que Francisco Lázaro Polo publica bajo el título de "Juan Bernier: un soldado en la guerra civil en Teruel", donde aborda los vínculos que el escritor cordobés Juan Bernier (1911-1989) tuvo con los episodios de la contienda bélica entre españoles en esta provincia.

Con la publicación de los citados contenidos, en las secciones que específicamente se denominan "Sobre Aragón" y "Cuadernos Turolenses", se cumple así una de las líneas de trabajo de la revista 'Turia', que ha permitido convertirse en una plataforma idónea para la investigación y la divulgación.

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Por otra parte, como es habitual, los autores y asuntos relacionados con Aragón gozan en 'Turia' de un notable protagonismo. Un total de 31 creadores aragoneses o radicados aquí participan en las diez secciones de la revista con sus relatos, poemas, artículos, críticas de libros o ilustraciones.