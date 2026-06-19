Tako celebra 40 años de historia con su primer libro ‘Sólo rock and roll’: anécdotas inéditas y cruda sinceridad

Tako celebra 40 años de historia con su primer libro 'Sólo rock and roll' y una versión de Labordeta que han sido presentados este viernes en una rueda de prensa en la Diputación de Zaragoza. La mítica banda aragonesa se sincera en esta obra escrita por Yolanda López Saiz que recorre cuatro décadas de carretera y anécdotas inéditas.

En la presentación del libro, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha destacado que 40 años de forma ininterrumpida “son muchos años, es una de las trayectorias más sólidas en el panorama nacional” y “son un referente del rock en Aragón y en España”. Además, ha añadido que no solo es importante el libro, sino también una versión del ‘Somos’ de Labordeta que tuvo una especial acogida en la plaza del Pilar”.

Como alcaldesa, ha asegurado Ladrero “me siento muy orgullosa porque proyectan el nombre de Ejea no solo en nuestro ámbito sino que también da a conocer nuestro municipio en sus conciertos fuera de España con sus canciones que no son solo poesía sino también reivindicación y lucha social”.

La portada del libro. / dpz

Además, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza ha anunciado que las entradas para el concierto gratuito que el grupo ofrecerá el 25 de julio en el monasterio de Veruela dentro del ciclo cultural Veruela Estival organizado por la Diputación de Zaragoza se podrán recoger, máximo cuatro por persona, a partir del 1 de julio en la tienda cerámica de Muel de Zaragoza (coso, 44) de 9.00 a 14.00 y en las taquillas del propio monasterio de 10.30 a 20.00.

Mariano Gil, cantante de Tako, ha mostrado su satisfacción por la edición de este libro que desde el primer momento “no quisimos que fuera una biografía al uso, sino que nosotros mismos contáramos nuestra propia historia”. Gil ha señalado que “no somos una banda o un grupo al uso que está recordando tiempos pasados, sino al revés, estamos siempre con proyectos nuevos, cosas que hacer, pensando en discos y giras nuevas y nuevos formatos y no da tiempo a mirar atrás. Esa ha sido nuestra filosofía”.

El teclista de la banda, Nacho Jiménez ha hecho hincapié en que a la hora de la elaboración del libro “ni siquiera nos pusimos en contacto entre nosotros” por lo que “me apetece mucho leer lo que han aportado el resto de miembros del grupo”. Así, ha reconocido que “curiosidad tengo mucha por recordar sobre todo cosas de estos 40 años que son muchos”.

La escritora, Yolanda López ha recordado que ha trabajado casi dos años en este libro “y ha sido un gran reto y muy divertido y entretenido escuchar todas esas anécdotas y los audios que me han enviado”. Respecto a la obra ha señalado que “no es una biografía al uso pero el lector si que encontrará el espíritu de TAKO, el espíritu luchador y las ganas de sacar algo nuevo cada año”.

Versión de Labordeta

El libro no es solo una biografía cronológica, sino un ejercicio de "cruda sinceridad". A través de sus páginas, los lectores podrán descubrir anécdotas, historias jamás contadas y conversaciones íntimas con los músicos que han aportado su talento a la banda durante este largo camino. “Es un libro escrito desde el alma, por y para el rock and roll” han afirmado desde el grupo.

El libro sale este viernes a la venta pero los seguidores más fieles se han podido asegurar su ejemplar en la preventa a través de la página oficial del grupo: tienda.takooficial.com.

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Para redondear este hito, TAKO lanza este mismo día la versión de estudio de 'Somos', el emblemático tema de José Antonio Labordeta. Tras la espectacular acogida de su interpretación en directo en la Plaza del Pilar durante las pasadas fiestas, la banda ha decidido inmortalizar este homenaje al cantautor aragonés, uniendo así dos símbolos fundamentales de la cultura de su tierra.