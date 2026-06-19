'Zaragoza y Goya, de Cine' lanza su segunda edición de la mano de Ignacio Estaregui, Mirella R. Abrisqueta y Ciro Altabás

Zaragoza está repleta de rincones que marcaron la vida y la trayectoria de Francisco de Goya. El pintor vivió en la ciudad hasta los 29 años y, aunque después se marchó, regresó siempre que tuvo ocasión, tanto física como emocionalmente.

Esa relación admite múltiples miradas. De ahí nace la segunda edición de 'Zaragoza y Goya, de Cine', un proyecto impulsado por el ayuntamiento y comisariado por la cineasta Vicky Calavia, que busca construir un mosaico audiovisual y narrativo que explore el lazo entre el artista y su ciudad natal. "Aquí da sus primeros pasos y forja amistades que le acompañarán toda la vida. Es importante que el mundo sepa que Zaragoza es la cuna de Goya", ha señalado Calavia durante la presentación celebrada este viernes en el consistorio.

El programa nació el año pasado con la selección de tres cineastas del ámbito local y nacional para realizar cortometrajes de hasta 15 minutos inspirados en la huella del pintor en la ciudad. Participaron Javier Calvo, con 'Capricho nº0'; Mapi Rivera, con 'Amarescencias'; y Eulalia Ramón, con 'Lo mismo'. La nueva convocatoria mantiene las mismas normas de juego: libertad de género y técnica, con la única condición de que las obras incorporen de forma clara y creativa elementos vinculados a la figura del fuendetodino.

En esta segunda edición, los proyectos seleccionados son los de Ignacio Estaregui, Mirella R. Abrisqueta y Ciro Altabás, tres propuestas que demuestran cómo la figura del artista y el entorno que lo vio crecer pueden dar lugar a relatos de muy distinta índole. A partir de ellas, el objetivo es consolidar un programa que aspira a crear, con el tiempo, un archivo municipal de cortos que ofrezca una visión transversal del artista en la capital aragonesa.

El calendario del programa establece que la fase de selección y comisariado se desarrolla entre enero y marzo, mientras que la producción de los trabajos se extiende hasta finales de octubre, fase en la que se encuentran trabajando actualmente. Durante este proceso, los cineastas cuentan con distintas líneas de apoyo proporcionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entre los diversos recursos previstos, Zaragoza Turismo ofrecerá visitas guiadas por varios escenarios goyescos; la Zaragoza Film Office facilitará los permisos de rodaje, atenderá las necesidades de producción y bonificará las tasas de rodaje; y el Laboratorio Audiovisual municipal pondrá a disposición de los autores apoyo en la postproducción de sonido.

La iniciativa llegará a su fin el 10 de noviembre con la proyección de los cortometrajes en la Filmoteca de Zaragoza, un cierre que refuerza el doble objetivo del programa: indagar en la figura de Goya y, al mismo tiempo, impulsar el cine aragonés y la ciudad como escenario de rodaje.

Cortometrajes seleccionados

'Las heridas de Goya' es el título del proyecto de Ignacio Estaregui, un cortometraje de ficción dramática escrito junto a Carlos Val. La pieza gira en torno a Clara, una joven actriz que prepara una obra de teatro inspirada en las pinturas negras de Goya. La protagonista decide interpretar el personaje de la muerte, "un personaje que no aparece directamente en los cuadros, pero que está muy presente en ellos", señala Estaregui, y lo elige como medio para procesar su propio duelo. En esta obra, de aproximadamente 13 minutos y con la colaboración de alumnos del CPA Salduie, Goya no aparece en persona, "sino a través de su obra, su legado y su atmósfera".

'En la intimidad. El Goya más personal' es el título del corto de Mirella R. Abrisqueta, un documental que se sumerge en la correspondencia entre Francisco de Goya y Martín Zapater. La directora ha definido su propuesta como "un viaje por la nostalgia y la amistad". Durante 15 minutos, el filme explora esta faceta del pintor en espacios emblemáticos de la ciudad como El Pilar, el Casco Histórico o el Museo Goya-Colección Ibercaja.

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Por último, el guionista Ciro Altabás presentará 'Saturno e hijo', una comedia de imagen real con marionetas realizada en colaboración con el estudio The Root Muppets. En apenas cuatro minutos, Altabás imagina el proceso creativo que atravesó el pintor durante la creación de su conocida obra, con Saturno y su hijo como modelos. Con un enfoque humorístico, la pieza aborda la frustración de un padre que no logra completar el trabajo para el que ha sido contratado.