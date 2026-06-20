El camping de Zaragoza baila al ritmo del Slap! Festival: de vuelta a casa tras dos años de ausencia

El Slap! Festival ha vuelto a su hábitat natural este fin de semana. Tras dos años de ausencia, la cita, una referencia para la música negra en España, ha regresado al Camping Municipal de Zaragoza con un potente cartel. Sus fieles asistentes ya empezaron a bailar al ritmo que marca el festival este viernes, aunque lo mejor se espera para la jornada de este sábado, cuando se desarrolla el grueso de la programación. El calor va a apretar de lo lindo en Zaragoza este fin de semana, así que el público podrá disfrutar de lo lindo con las tradicionales sesiones de djs en la piscina, sin duda una de las imágenes más icónicas del Slap!.

A lo largo de estos 16 años, el festival ha construido una personalidad propia y muy reconocible, vinculada a la música negra y a todas las escenas y culturas que nacen o dialogan con ella: funk, soul, rhythm & blues, afrobeat, hip hop, reggae, electrónica, mestizaje... Todos estos géneros sonarán este sábado en el Camping de Zaragoza en un festival que no busca seguir el mismo patrón que el resto. El Slap! lleva años alejeado de los grandes nombres, apostando por la experimentación y descubriendo nuevos artistas a sus asistentes.

En esta decimosexta edición lo vuelve a hacer. RdeRumba, Lady Funk, DJ Pendejo, la banda barcelonesa Hip Horns Brass Collective, el artista cubano Afrosideral, el hip hop del belga Juli Giuliani o el reggae de los zaragozanos Irregular Roots.

Una actividad de arte urbano, este sábado en el Slap! Festival. / miguel ángel gracia

El festival ha vuelto además cargado de actividades paralelas, con campeonatos de breakdance y baloncesto, baile en la piscina, talleres de música y de arte mural y grafiti.

Agenda musical

La programación musical para la tarde de este sábado pondrá a bailar a todos los asistentes con las actuaciones de Ladyfunk (18.00), Hip Horns Brass Collective (20.00), Juli Giulani (21.00), Sista Joy (22.00) y R de Rumba (23.00). Todos los horarios pueden consultarse en slapfestival.com, donde también pueden comprarse las entradas (20 euros).

El Slap! nació en 2010 con un claro objetivo: celebrar en Zaragoza una cita de referencia para la música negra. Poco a poco fue consolidando su propuesta hasta convertirse en un referente del género en España. Su sello se consolidó, pero ni eso garantizó su supervivencia. De hecho, el año pasado no pudo celebrarse y la edición de 2024 fue mucho más modesta. Este año ha vuelto con fuerzas renovadas gracias también a la campaña de crowdfunding que lanzó la organización.

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Impulsado en esta edición por por Desafinado Producciones y Océano Atlántico, el Slap! echó a andar allá por 2010 en el Anfiteatro de la Expo. El segundo año ya desembarcó en el camping y desde entonces ha seguido tejiendo una comunidad muy fiel en torno al festival.