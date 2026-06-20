Fans sobre el escenario y Juanjo Bona como invitado especial: Pablo Alborán levanta pasiones en su concierto en Zaragoza

Él solo al piano, cantando junto a más de 15 fans reunidos sobre el escenario, discursos sentidos, la proyección de un video de su infancia y Juanjo Bona como invitado especial. El concierto que Pablo Alborán ha ofrecido este sábado en el pabellón Príncipe de Zaragoza ha tenido muchos estímulos. Sin embargo, si nada de eso hubiera ocurrido, sus fans también se hubieran ido totalmente satisfechos. Tal es la devoción que sienten por el cantante malagueño. Pero claro, con todos esos alicientes añadidos, la emoción se ha desbordado a chorros por el pabellón municipal.

Alborán aterrizaba en Zaragoza con su gira ‘Global Tour Km0’, en el que presenta algunas canciones de su último álbum de estudio (’KM0’) pero en el que hace un repaso de sus 15 años de carrera. Así, el malagueño ha interpretado grandes éxitos como ‘Solamente tú’, ‘Saturno’, ‘Quién’, ‘Dónde está el amor’ o ‘Prometo’, convirtiendo en un karaoke gigante un Príncipe Felipe casi lleno con 5.500 almas (el anillo superior, eso sí, estaba cerrado).

Alborán ha arrancado el concierto con ‘Clickbait’ (de su reciente disco) y ha continuado con ‘Tabú’ (2019). Justo después, el andaluz ya se ha dirigido al público: "No sé qué tiene esta ciudad que me vuelve loco de amor. Cada vez que vengo me quedo con ganas de más. Venimos con muchas ganas de emocionaros y de daros amor", ha dicho el malagueño, que ha vuelto a demostrar que cuenta con un público muy fiel en la capital aragonesa. Lo dicho, Pablo Alborán casi como religión.

Sin duda, uno de los momentos más emocionantes se ha vivido en la fase final del concierto, cuando, después de ‘Km0’, Juanjo Bona ha aparecido en el escenario ante el delirio de todos los asistentes. Como no podía ser de otra forma, el de Magallón ha cantado a dúo con Alborán ‘La magallonera’ y después han interpretado ‘Prometo’, del disco homónimo del andaluz.

Homenaje a la sanidad pública

Como viene haciendo en los conciertos de esta gira, Alborán también ha invitado a algunos seguidores a subir al escenario. Muchos lo sabían y han acudido pertrechados con pancartas. El malagueño las ha ido leyendo y eligiendo las que más le gustaban. Al final, los más de 15 fans (totalmente emocionados tras ser saludados y besados por su ídolo) se han sentado en las escaleras junto a él, que les ha cantado casi al oído.

En otra fase del concierto, el malagueño ha interpretado dos canciones solo al piano (‘Mis 36’ y ‘Planta 7’), protagonizando otro de los momentos de la noche. Este último tema, por cierto, se lo ha dedicado a todos los profesionales de la sanidad pública (la canción nació como un homenaje al personal del Hospital La Fe de Valencia, lugar donde un familiar cercano del artista estuvo ingresado).

"Esta va dedicada a todos los que se dedican a cuidarnos. Tenemos que defenderlos porque sin ellos no somos nada", ha subrayado Alborán, que ha vuelto a hacer gala de una de sus grandes virtudes: convertir un gran pabellón en un recinto íntimo gracias a su cercanía y su naturalidad.