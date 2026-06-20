Un gran altavoz para los cantautores de Zaragoza: el concurso ZgzCrea celebra su final con cuatro propuestas únicas

La música es una carrera de fondo. Hay tanto talento en el mundo que, a veces, decir "quiero ser cantante" suena casi utópico. Pero, a su vez, es una vocación difícil de ignorar: quien la siente, acaba intentándolo. Por eso, iniciativas como ZgzCrea, un concurso creado para dar visibilidad a los cantautores de la comunidad, acercan un poco más ese sueño a quienes lo persiguen.

Este proyecto cultural, que celebra ya su quinta edición, va mucho más allá de una mera competición. Como explica uno de sus fundadores, Diego Meléndez, "se ha convertido, por encima de todo, en un espacio de encuentro para músicos, público y profesionales del sector musical aragonés: un lugar donde compartir y aprender del otro". El certamen funciona, además, como escaparate para creadores emergentes y punto de descubrimiento de nuevas voces: "Todo nace del convencimiento de que Zaragoza y la música de autor tienen todavía mucho que decir".

En esta edición, el concurso se ha estructurado en cuatro fases. A la primera se presentaron 48 participantes, un 20% más que el año pasado. "Esta ciudad siempre tiene hambre de vida cultural, y se nota cada vez más", señalan desde la organización. Sin embargo, solo cuatro de ellos han llegado a la final: Julius, Lucía Alamán, Elena Olmos y Villacura, que actuarán este sábado 20 de junio en las Terrazas del Náutico (Tres Mares) ante un jurado especializado.

Diego Meléndez, organizador de ZgzCrea, presentando el concurso en una de las terrazas del Náutico. / CISNITO

Cada aspirante defenderá cuatro temas propios ante el jurado, que valorará desde la calidad de la letra hasta la puesta en escena o la conexión con el público. Además, deberán enfrentarse a una versión, una prueba clave para medir su capacidad de reinterpretación. El veredicto final combinará el voto del jurado (dos tercios) y del público (un tercio), como en el resto de fases.

Llegar a la final ya tiene premio. El primer puesto incluye 1.200 euros y la actuación en el Jardín de las Artes del Parque Deportivo Ebro. El segundo obtiene la producción de un tema en Lacasia de la Música (Yeste); el tercero, una guitarra española; y el cuarto, una de las novedades de este año: una sesión de fotos con el fotógrafo zaragozano @zarzel_.

Otra de las incorporaciones de esta edición es un galardón especial dirigido a uno de los participantes eliminados en fases anteriores, una forma de seguir reconociendo el talento más allá de la final: el Premio Alicia. Este galardón rinde homenaje a "una persona fundamental para la cultura aragonesa. La conocí tocando en la calle y desde entonces ha formado parte de esta familia", explica Meléndez.

El premio consiste en una masterclass de Home Studio impartida por el guitarrista y productor José Carlos Ondiviela. El ganador se decidirá mediante una combinación de votos presenciales y el número de likes que reciba cada participante en una publicación que la organización compartirá en Instagram.

Los finalistas

Detrás de esas cuatro plazas hay trayectorias muy distintas. La más joven sobre el escenario será Lucía Alamán, de 24 años. La zaragozana empezó a escribir canciones a los 16 como forma de desahogo y, hace un año, decidió empezar a compartirlas. Ese paso la llevó a presentarse a ZgzCrea con un repertorio de tintes rumberos y un objetivo claro: ganar visibilidad antes del lanzamiento, el próximo 23 de junio, de su primer epé, 'Racional y salvaje'.

A su lado estará Elena Olmos, que compone desde niña para "sacar las emociones fuera". Su propuesta mezcla ritmos latinos, folclóricos y pop en un estilo ecléctico. A sus 40 años, encontró en el concurso un espacio donde mostrar su nueva música, con la vista puesta en publicar su disco a finales de año.

El sábado también actuará Villacura, chileno de origen, que empezó a escribir canciones en la adolescencia, cuando aprendió a tocar la guitarra. A sus 57 años, su música se mueve entre la bossa nova y el jazz, con letras "románticas y reivindicativas". Participa con un objetivo sencillo: "disfrutar de la música".

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Completa la final Julius, de 59 años, "músico de siempre". Guitarrista profesional, ha desarrollado gran parte de su carrera en proyectos ajenos. En ZgzCrea ha encontrado la ocasión de volver a su propio repertorio. "Mi música es indefinible, y eso es precisamente lo que la define", afirma. Su meta: rescatar sus canciones y darles el lugar que merecen.