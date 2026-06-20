Los museos de Aragón celebrarán la Noche en Blanco el próximo fin de semana: conciertos y ampliación de horarios

Los museos dependientes del Gobierno de Aragón celebrarán el próximo fin de semana la Noche en Blanco con propuestas en el IAACC Pablo Serrano, el CDAN y el Museo de Huesca que tendrán lugar el viernes, día 26, en la capital altoaragonesa, y el sábado, 27 de junio, en el museo Pablo Serrano en Zaragoza. Este centro acogerá desde las 19.00 horas la grabación en directo de un podcast con motivo de su 30 aniversario y la terraza ampliará su horario de apertura, de 19.00 a 00.00 horas, también con entrada libre hasta completar aforo, donde se podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas de la actuación musical del grupo Cocktail Band.

Por su parte, el CDAN, el Museo de Huesca y el Museo Pedagógico se suman el viernes 26 a los actos de la Noche en Blanco organizados por el ayuntamiento oscense con la astronomía y el eclipse de sol del 12 de agosto como hilo conductor. Bajo esta temática se inauguran muestras específicas de obras y materiales relacionados con fenómenos astronómicos en el CDAN, el Museo de Huesca, el Museo Pedagógico de Aragón, el Museo Diocesano de Huesca y la Fundación Ibercaja.

La inauguración oficial de la Noche en Blanco será en el patio del Museo de Huesca a las 19.30 horas. El museo explicará a través de un nuevo panel informativo la función que cumplió el torreón de su patio y la relación que tuvo con la astronomía, cuando el edificio albergó el Instituto de Segunda Enseñanza. Habrá actuaciones de música en directo a cargo de Dixieland Blues Band y el músico argentino Ariel Prat.

El Museo Pedagógico de Aragón, cuya sede está cerrada provisionalmente por las obras que se están realizando en la Oficina de Turismo, en esta edición presenta en la sala de exposiciones temporales del Museo de Huesca la exposición ‘El Sol, la Luna y las estrellas. La Astronomía en el Museo Pedagógico de Aragón’.

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En ella se mostrarán fondos del museo relacionados con la astronomía y recursos pedagógicos para su estudio desde finales del siglo XIX, además de juguetes y lecturas con los que aprender jugando: manuales escolares, esferas armilares, globos terráqueos y un telurio, aparato que reproduce la estructura del sistema solar para explicar fenómenos como los eclipses.