La Asociación Aragonesa de Escritores pone el foco en la historia en su congreso anual

La Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores (AAEE) celebró este sábado en Borja su XXIII congreso, un encuentro que estuvo lleno de historia, literatura y convivencia. El palacio renacentista de la Casa de las Conchas, situado en la parte medieval de esta localidad, acogió esta reunión anual en la que se recordó que la AAEE es la segunda asociación de escritoras y escritores más importante en número de afiliados de España. La cita evidenció su esfuerzo por promover la creación literaria y fomentar la vida intelectual y cultural en Aragón.

Durante el congreso se proyectó un vídeo de las actividades realizadas por la AAEE, colectivo que cuenta en la actualidad con 275 miembros. La historia también estuvo muy presente en las ponencias, ya que el escritor Luis Zueco habló de 'Rehabilitar, vivir y escribir en un castillo'.

Tras la presentación del nuevo número de la revista Imán, la segunda de las ponencias la impartió la historiadora Anabel Lapeña y la periodista Ana Segura, que disertaron sobre 'Reinas, damas y señoras: nuevas narrativas para antiguas historias'.

Durante el congreso se proyectó un vídeo con las actividades realizadas por la AAEE. La asociación organiza alrededor de 80 actos al año con ciclos estables de poesía y narrativa, entre los que destacan su congreso anual y una gala en noviembre en la que se entrega el Premio AAEE. Asimismo, a lo largo de todo el año celebra importantes actos en colaboración con otras instituciones culturales, sin olvidar su participación en El Día del Libro y la Feria del Libro, entre otras actividades.

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El congreso se clausuró con una lectura pública de poemas y relatos breves por parte de los asistentes.