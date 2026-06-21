Zaragoza afronta una semana cargada de cine gracias al campus La Inmortal: proyecciones gratuitas y encuentros con actores

Zaragoza se sumerge toda esta semana en un mundo de cine gracias a La Inmortal, el campus de verano organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). La cita traerá a la Filmoteca de la capital aragonesa a grandes nombres de la industria audiovisual y, al mismo tiempo, proyectará un total de siete películas de manera gratuita. La sexta edición del campus permitirá que estudiantes y profesionales del sector puedan asistir a encuentros y conferencias impartidos por la veterana periodista Olga Viza, el actor Secun de la Rosa o la actriz Lidia San José.

La Inmortal, que se celebra desde este lunes y hasta el domingo, permitirá que estos grandes nombres, unidos a otros como los de los directores y guionistas Ginesta Guindal, Fer Pérez y Carlos Lechuga, se den cita en la Filmoteca para compartir de primera mano su trayectoria y experiencia, y alguna que otra anécdota. Estos encuentros están abiertos tanto a los inscritos en el campus como al público general, al que se le brinda la oportunidad de conocer a pesos pesados del cine y del periodismo, de una forma distendida y cercana.

Como en años anteriores, La Inmortal acompañará esta semana de charlas y debates con una serie de proyecciones especiales con presencia de algunos de sus equipos artísticos. Así, la Filmoteca va a proyectar las siguientes películas: Arrebato, Yo no moriré de amor, Anoche conquisté Tebas, Apuntes para una ficción consentida, Ancestral, Superestar y Jennifer’s Body. Esta programación se dirige no sólo a los inscritos en el campus y a los profesionales de la comunicación y el audiovisual sino también a los aficionados y usuarios de la Filmoteca, que podrán acceder si el aforo no está completo.

El campus de cine y series echará a andar este lunes con un acto inaugural en el que participará la presidenta de AICE, Alicia Gª de Francisco, y la actriz Marta Fernández-Muro, que protagonizará un encuentro con el público a las 18.30 horas en la Filmoteca. Dos horas después se proyectará una de las joyas de su filmografía: Arrebato, de Iván Zulueta. Un filme de culto, moderno y posmoderno, que supone toda una experiencia para el espectador. Eusebio Poncela, Will More y Cecilia Roth, junto a la propia Fernández-Muro, brillan en este thriller único y oscuro.

El martes será el turno de Yo no moriré de amor, ganadora entre otros de la Biznaga de Oro y el Premio Feroz Puerta Oscura en el pasado Festival de Málaga. Sonia Almarcha y Marta Matute, actriz protagonista y directora, presentarán la película y tras la proyección mantendrán un coloquio con los asistentes sobre este emotivo relato que retrata las complicaciones de la vejez, la enfermedad y la adolescencia.

Anoche conquisté Tebas se proyectará el miércoles. La propuesta de Gabriel Azorín es una película sorprendente y lírica que reflexiona sobre la amistad masculina y la forma de vivir el tiempo. El director presentará la cinta en la Filmoteca y charlará con el público después del pase.

En el ecuador de la semana, el jueves, la actriz Isabelle Stoffel y la directora Ana Serret nos hablarán de Apuntes para una ficción consentida, la historia de una actriz suiza perdida en Madrid y los dispares personajes que se cruzan en su camino. Cine dentro del cine como vehículo para contar la experiencia del desarraigo.

Estreno aragonés

El viernes la Filmoteca acogerá el tercer preestreno de La Inmortal con el largometraje Ancestral. Luisa Gavasa será una de las invitadas de la jornada. La actriz aragonesa hablará de este thriller con elementos fantásticos dentro de un drama familiar que logró el Premio Latido Fantástico en el Festival de Cannes. La acompañarán Marta Cabrera y Pablo Aragüés, los codirectores de esta película rodada en tierras turolenses.

Secun de la Rosa, ganador este año del Premio Feroz a mejor actor de reparto de una serie por su papel de Leonardo Dantés en Superestar, charlará con el público el sábado 27 para después presentar el episodio 2 de la serie de Nacho Vigalondo. Toda una «reimaginación del tamarismo» desde el corazón de sus protagonistas.

Como colofón a la semana de charlas y mesas redondas alrededor del cine y las series, los oficios del audiovisual y el periodismo cinematográfico, el domingo será el turno de ver el filme de culto Jennifer’s Body, divertida obra dirigida por Karyn Kusama y escrita por Diablo Cody, que mezcla el terror con el humor para explorar la amistad femenina, la manipulación y la identidad sáfica.

La programación completa y la actividad de cada jornada se puede consultar en la web del evento.