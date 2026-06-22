Un actor aragonés se pasa al teatro clásico en una gran producción nacional: "¡Ganas tremendas!"

El humorista aragonés Jorge Asín ya se encuentra inmerso en su nuevo proyecto, en este caso teatral, y es una producción nacional con un elenco encabezado por Fernando Tejero, que se estrenará en el próximo Festival de Teatro Clásico de Mérida en una de las grandes citas de las artes escénicas en España.

De hecho, la obra, 'Cómicos de Roma', del reconocidísimo David Mamet, está coproducida por el festival y por una de las grandes productoras españolas, Pentación. En el mismo, además de Jorge Asín y Fernando Tejero, participan Rafa Castejón, Daniel Arias, Adrián Expósito, Daniel Morata, Álvaro Tejero, Pedro Moreno, Míchel Serrano y Mariano Gallardo dirigidos por José Pascual quien también firma la adaptación de la obra.

En plenos ensayos de la obra

Ahora mismo, acaban de comenzar los ensayos de la obra que está previsto que se estrene en Mérida el 5 de agosto donde estará en cartel hasta el 9 de agosto consecutivamente. En 'Cómicos de Roma', uno de los mejores dramaturgos contemporáneos, el norteamericano David Mamet, viaja a la antigua Roma para abordar una desternillante comedia sobre las servidumbres amorosas, el mundo de los actores y la influencia de la suerte en la vida humana.

Una de las imágenes anunciadoras de 'Cómicos de Roma'. / Pentación Espectáculos

En la producción, en la Roma Imperial, Strabo es un actor en horas bajas que afronta múltiples crisis: famoso en su juventud, su carrera actoral está ahora a punto de irse a pique y se enfrenta a la ruina económica. Además, se ha enamorado de un joven debutante al que ha prometido convertir en una estrella, aunque su compañía está al borde de la extinción sin la menor perspectiva de trabajo.

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El azar le hará llegar una milagrosa oferta para actuar ante el hombre más rico de Roma, una oferta que puede ser la solución a todos sus problemas, pero una sucesión de errores y desventuras terminará con Strabo y sus compañeros encerrados en una cárcel militar y destinados a formar parte de un espectáculo sangriento en el Coliseo. Strabo se verá obligado a hacer uso de todo su ingenio para salir del embrollo, salvar su vida, su compañía y su carrera como actor.