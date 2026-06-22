Gazir, Mr. Ego o Sara Socas: esta es la lista oficial de freestylers de la Red Bull Regional de Zaragoza

Zaragoza volverá a ser el ojo de todos los amantes del freestyle en España 13 años después. La Red Bull ha vuelto a Aragón. Todos estos años han tenido que pasar para que la ciudad de Kase.O, amante público y puro de esta disciplina, vuelva a albergar una Final Regional de red Bull Batalla de los Gallos. Se oficializó a principios del mes de mayo junto a Almería como otra sede de estos torneos clasificatorios y este sábado, tras cientos de pruebas revisadas por los jurados, salió la lista completa de participantes que, como era de esperar, tiene un 'coco' entre sus filas...

A menos de un mes del evento, todavía no se ha concretado ni lugar, ni hora, ni por supuesto cuando se pueden comprar las entradas. Red Bull busca ultimar los detalles con este poco margen de tiempo cuando ya se conoce el recinto de la Final Nacional en Santa Cruz de Tenerife, el Siam Park, cuyas entradas están por tan solo 15 euros. Aunque si nos basamos en los últimos eventos de freestyle de estas dimensiones, a excepción de las batallas de parque o el Miralbuenrap, no sería descabellado que se celebrara en el Pabellón Príncipe Felipe, espacio que recibió la jornada 5 de la Freestyle Master Series (FMS) en el año 2022.

Pero centrémonos en lo actual: la lista de MCs que acudirán a la capital aragonesa el próximo sábado 18 de julio. El máximo favorito a llevarse el trofeo es sin duda Gazir, bicampeón de FMS España, campeón de FMS Colombia, FMS Internacional, con un doble subcampeonato de Red Bull Internacional (los dos rodeados de mucha polémica) y bicampeón de Red Bull nacional en los años 2021 y 2024. Sobran las palabras para el asturiano, que busca ir a por la tercera final para redimirse en la 'Inter' de Perú el año que viene por su desempeño en esta edición en Chile (cayó en primera ronda contra Nekroos, también de Perú).

Gazir en su victoria en la Red Bull Nacional de 2024 / Red Bull Batalla

Detrás de él, que sigue compitiendo regularmente en diversas competencias, están otros cinco raperos que tienen experiencia previa en las ligas profesionales de rap. Mr. Ego uno de ellos, el 'villano' de la película vuelve a los escenarios de la Red Bull, que no participa en este torneo desde el año 2024, donde cayó contra el propio Gazir en octavos. En redes mostró orgulloso su regreso bajo los focos, seguro que dará de que hablar y dejará momentos memorables que encenderán al público aragonés.

Nez y Baron son los únicos de los de la lista que han participado en FMS España esta última temporada. El primero quedó antepenúltimo con 9 puntos, pero mostró ciertos grados de picardía e ingenio que le pueden venir bien para los formatos cortos de Red Bull. Mientras que el segundo ya compite desde el año 2015, un alto distinguido por sus técnicas y juegos de palabras a la hora de rimar. Cayó en primera ronda en la Red Bull del año pasado.

Otro destacado es Mounts, que tras sus memorables papeles en las ediciones de 2021 y 2022, ascendió a las FMS 2023 y un año después sería descartado y no formaría parte de la plantilla de la máxima competición regular en España. Este año regresa con la ambición de redirigir su carrera como rapero y hacerse un hueco en el panorama después de probar en la música.

Batalla de FMS Sara Socas contra Mr. Ego, datada del año 2022 en el Príncipe Felipe (Zaragoza) / JD Sports

Sara Socas es otra de las elegidas. La canaria se presenta desde su última experiencia en 2021, donde cayó eliminado frente a otro retirado, Tirpa. Acumula experiencias en competencias internacionales y en FMS España 2022, donde ya batalló en Zaragoza por aquel entonces y dejó una batalla memorable contra Mr. Ego.

Presencia local en una larga lista

No se podían quedar atrás Ander 2K y Zyko GDH, con años ya en el circuito, sobre todo en el Miralbuenrap de Zaragoza, competencia local donde han firmado su nombre con letras de oro. Ambos esperan con ansias esta fecha para demostrar que la capital aragonesa es capaz de dar la cara en su propia casa. Los dos han probado ya en regionales, máximo escalón al que ha llegado Zyko, mientras que Ander alcanzó unos octavos de final de la Nacional en la edición de hace tres años, donde perdió contra Babi The BlackBull, perroviejo de la escena.

Esta larga lista la completan: Akazero, Alanbur, Albert LP, Carbadella, Carretero, Classic The Codes, Deskarte, Halex, Iban (revelación y uno de los MCs del momento por su papel en FU), Isma, Iyan, JDR, JMD, Jul ELC, Kajed, Kavron, Krisan, Martins, Resu, Sozat, Viti, Wayat y Wyse Spiegel.

Lista oficial de competidores de la Red Bull Nacional de Zaragoza 2026 / Red Bull Batalla

Todos ellos buscarán su puesto en la nacional de Canarias en febrero de 2027, en la que tras la última confirmación se sabe que estará Bnet, vigente campeón y uno de los raperos más disfrutables y laureados del circuito español, además del subcampeón y el tercer puesto de la Nacional de Barcelona: Dani VK y Fabiuki, que jugará en casa esta contienda.