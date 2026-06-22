Irene Vallejo se confiesa: "Escribí 'El infinito en un junco' como despedida de la escritura"

Ha vendido más de un millón de ejemplares de un libro que ha sido traducido a más de 40 idiomas y con un ensayo, 'El infinito en un junco' (Siruela). La escritora y filóloga aragonesa Irene Vallejo ha hecho historia en la literatura española (por supuesto) e internacional con un ensayo que lo concibió en un momento complicado para ella tal y como reveló en una entrevista para 'Plano informativo' que ha recuperado el perfil de 'Más allá de un librero' en sus redes sociales.

"Siempre quise ser escritora, me parecía el mejor oficio del mundo y aunque nadie en mi familia nunca se había dedicado a un trabajo artístico yo lo tenía tan claro que ya en cuadernos de mis 8 años aparece escrita con mi caligrafía y ortografía vacilante la frase 'yo de mayor quiero ser escritora'", narra la autora que, asegura, con 'El infinito en un junco' "ya no diría que ha sido el cumplimiento de un sueño, ha sido algo que lo ha magnificado, lo ha multiplicado y se ha convertido en algo totalmente inesperado, insospechado y que todavía vivo con una cierta incredulidad".

"Si es mi último libro..."

Y es que Vallejo confiesa en esa entrevista cómo nace ese libro y con qué motivo: "En el momento en el que empecé a escribir 'El infinito en un junco' acababa de nacer nuestro hijo con graves problemas de salud y yo que hasta entonces me había dedicado a la literatura de una manera muy a la intemperie, pequeña, sin resonancia ni siquiera nacional, solo muy local, pensé si es mi último libro, que sea un libro en el que agradezco todo lo que me ha dado la literatura y la escritura, muy especialmente la lectura. Y escribi 'El infinito en un junco' realmente como una despedida de ese sueño", asegura.

Por lo tanto, concluye, no intuía todo lo que ha venido después: "Lo que no esperaba ni remotamente es que este libro escritor con la total libertad de las bajas expectativas sin ninguna esperanza y casi con una sensación de ultimo gesto antes de dejar mi sueño se iba a convertir en algo muchísimo mas grande de lo que me hubiera atrevido a imaginar".