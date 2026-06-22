ESPERADO DISCO
Kase.O convoca un encuentro cara a cara con sus fans: cómo conseguir las entradas
El MC aragonés organiza un conversatorio con su público este domingo
El MC aragonés Javier Ibarra, es decir, Kase.O acaba de publicar su nuevo disco, 'Camisea de fuerza', con el que ha dado un puñetazo en la mesa diez años después de su último trabajo. 16 temas de puro hardcore en el que el zaragozano deja atrás la etapa de 'El círculo' para adentrarse en una nueva etapa y que ahora quiere debatir con su propio público.
Por eso, ha organizado un 'convesatorio' en el Palacio de la Prensa de Madrid con entradas ya disponibles para el que lo desee. En él, que comenzará a las 18.00 horas, estará el propio MC solo con su público que podrá preguntarle lo que considere al rapero zaragozano.
Cómo conseguir las entradas
El disco de Kase.O, 'Camisa de fuerza' ha salido publicado, de momento, únicamente en redes sociales ya que el formato físico del mismo (y alguna sorpresa más) llegará en el mes de septiembre.
Las entradas se pueden comprar en la web del propio Palacio de la Prensa por 11,5 euros.
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