Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva RomaredaMariano AguilarMercazaragozaArnau FerreresReal ZaragozaIrene Vallejo
instagramlinkedin

ESPERADO DISCO

Kase.O convoca un encuentro cara a cara con sus fans: cómo conseguir las entradas

El MC aragonés organiza un conversatorio con su público este domingo

Kase.O en la presentación de su nuevo trabajo discográfico.

Kase.O en la presentación de su nuevo trabajo discográfico. / Alba Vigaray

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

El MC aragonés Javier Ibarra, es decir, Kase.O acaba de publicar su nuevo disco, 'Camisea de fuerza', con el que ha dado un puñetazo en la mesa diez años después de su último trabajo. 16 temas de puro hardcore en el que el zaragozano deja atrás la etapa de 'El círculo' para adentrarse en una nueva etapa y que ahora quiere debatir con su propio público.

Por eso, ha organizado un 'convesatorio' en el Palacio de la Prensa de Madrid con entradas ya disponibles para el que lo desee. En él, que comenzará a las 18.00 horas, estará el propio MC solo con su público que podrá preguntarle lo que considere al rapero zaragozano.

Cómo conseguir las entradas

El disco de Kase.O, 'Camisa de fuerza' ha salido publicado, de momento, únicamente en redes sociales ya que el formato físico del mismo (y alguna sorpresa más) llegará en el mes de septiembre.

Noticias relacionadas y más

Las entradas se pueden comprar en la web del propio Palacio de la Prensa por 11,5 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
  4. Fuoli, desatado en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell: el 'me cagüenros', las facturas irónicas y Pedro Sánchez
  5. De vuelta al Berlín: el mítico bar punk de Zaragoza donde durmieron los Green Day y que fue 'segunda casa' para Manolo Kabezabolo
  6. Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
  7. Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
  8. El Real Zaragoza ya sabe lo que le espera en Primera RFEF: rivales y próximas fechas decisivas

Kase.O convoca un encuentro cara a cara con sus fans: cómo conseguir las entradas

Kase.O convoca un encuentro cara a cara con sus fans: cómo conseguir las entradas

El árbitro aragonés Carlos Muñiz asciende a Primera División tras solo dos campañas en Segunda

El árbitro aragonés Carlos Muñiz asciende a Primera División tras solo dos campañas en Segunda

Una masa marina sin cerebro, nervios ni músculos detecta el tacto y huye en segundos

Una masa marina sin cerebro, nervios ni músculos detecta el tacto y huye en segundos

El final más cruel para el CD Cuarte: "El vestuario está roto, lo tuvimos en la mano, pero es así, solo podía subir uno"

El final más cruel para el CD Cuarte: "El vestuario está roto, lo tuvimos en la mano, pero es así, solo podía subir uno"

Las obras del Portillo ponen a prueba al bus urbano de Zaragoza: "Hemos tardado 20 minutos en hacer un tramo que se recorre en dos"

Las obras del Portillo ponen a prueba al bus urbano de Zaragoza: "Hemos tardado 20 minutos en hacer un tramo que se recorre en dos"

El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente

El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente

Vídeo | Los expertos en aire acondicionado coinciden: "El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre"

Tracking Pixel Contents