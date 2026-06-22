Marta Fernández-Muro inaugura la sexta edición de La Inmortal: "En este país cuesta premiar a los cómicos"

Durante toda la semana, Zaragoza se va a convertir en un plató abierto. Ver cine con amigos. Escuchar a Marta Fernández-Muro y asomarse a las entrañas del oficio actoral. Descubrir 'Ancestral' antes de su estreno. Pensar en voz alta sobre las barreras de las narrativas LGTBIQ+ en la industria audiovisual. Todo ello, con el cine como lugar de encuentro y espacio para la reflexión.

Estas son solo algunas pinceladas de lo que será la sexta edición del campus La Inmortal. Del 22 al 28 de junio, la Filmoteca de la capital aragonesa acogerá siete proyecciones gratuitas, además de coloquios y mesas redondas con algunas de las voces más destacadas del sector.

El proyecto forma parte de los Encuentros de Cine y Series organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) y nace con una vocación clara: reunir a quienes hacen, piensan y cuentan el cine. Profesionales de la industria, periodistas especializados, creadores y estudiantes comparten aquí un mismo espacio para dialogar sobre el pasado, el presente y el futuro de la séptima de las artes.

Cada vez más presencial

Desde sus primeras ediciones, marcadas por la pandemia, hasta su consolidación actual, el campus ha evolucionado hacia un formato cada vez más presencial. Hoy, son muchos los que viajan a Zaragoza atraídos por algo difícil de replicar vía 'online': la conversación compartida, el intercambio directo y la posibilidad de ver y discutir el cine en comunidad. "Nada puede sustituir la experiencia que se va a vivir en la Filmoteca de Zaragoza. El 'networking' tiene una capacidad para crear vínculos que lo digital imposibilita", ha señalado la consejera de Cultura, Educación y Turismo durante la presentación.

Esta apuesta por la presencialidad se refleja con nitidez en los datos de inscripción. Según la presidenta de la AICE, Alicia Gª de Francisco, este año se han registrado 534 participantes de forma presencial: el 41% son estudiantes, el 15,8% profesionales de la información y el 43% profesionales del ámbito audiovisual. Por su parte, en la modalidad online se han inscrito 180 personas que seguirán las actividades desde diez comunidades distintas.

El valor de la comedia y los papeles secundarios

La actriz Marta Fernández-Muro dará el pistoletazo de salida de la sexta edición del campus, hoy a las 18.30 horas, con un coloquio sobre su trayectoria en la industria, el galardón de honor recibido este mismo año en los Premios Feroz y su paso por películas de culto del cine español como 'Arrebato', que se proyectará dos horas más tarde y pondrá el broche a la primera jornada.

Tal y como ha explicado en la presentación del ciclo, en su charla abordará dos aspectos que han definido su trayectoria y por los que le sorprendió recibir el Premio Feroz de Honor: "La realidad es que, en este país, cuesta premiar a los cómicos; parece que el drama siempre tiene más prestigio y la comedia siempre queda como la hermana pobre. Además, yo he sido, a mucha honra, actriz secundaria. He hecho alguna cosa protagonista, pero mi trabajo ha sido sobre todo el de ‘supporting actor’, como dicen los americanos".

Pese a que estos factores no le han facilitado el crecimiento en una industria tan compleja como la del cine, con el paso del tiempo declara haberse sentido cada vez más orgullosa de su trabajo: "Los actores principales llevan la línea principal de la historia, pero ¿qué sería de todas las tramas si no tuviéramos buenos actores que les devuelvan la pelota con conocimiento de causa? Estoy orgullosa de estas dos cosas, de las que me he quejado bastante cuando era joven. Siempre quería más, me preguntaba: '¿por qué no yo?'. Pero ahora mismo estoy muy contenta y también muy agradecida porque he visto que esa labor mía continua, esa carrera de fondo, de hormiguita, se ha valorado de verdad".

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Mañana, martes 23 de junio, el campus continuará con la proyección de 'Yo no moriré de amor', ganadora de la Biznaga de Oro y del Premio Feroz Puerta Oscura en el pasado Festival de Málaga. A continuación, tendrá lugar un coloquio con Sonia Almarcha y Marta Matute, protagonista y directora del filme.