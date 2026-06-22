Pablo Alborán alucina con Zaragoza: "Una noche maña, con alma de vendivia y luna de acero"

Pablo Alborán protagonizó un concierto muy especial el sábado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante alrededor de 5.500 personas de todas las edades con un denominador común, su entrega absoluta al artista malagueño, que volvió a demostrar que su conexión con el público no caduca y que guarda con Zaragoza una conexión especial.

Por eso, Alborán ha querido recordar la noche que se vivió el pasado sábado con una reflexión que deja claro que la capital aragonesa ocupa un lugar muy especial en su corazón: "Gracias Zaragoza. Nos fuimos del escenario con la sensación de haber compartido algo que no se puede guardar en una fotografía: una noche maña, con alma de vendimia y luna de acero", ha señalado el artista.

"Que vivan las raíces y la jota"

El malagueño, además, no se ha querido olvidar de la estrella invitada a su concierto con el que compartió dos canciones sobre el escenario: "Gracias Juanjo Bona por tu ilusión por tu complicidad y por tu generosidad al compartir tu grandísimo talento. Que vivan las raíces, la jota y todo lo que representa Zaragoza. Ha sido una noche muy especial, gracias de todo corazón".

Como viene haciendo en los conciertos de esta gira, Alborán también invitó a algunos seguidores a subir al escenario. Muchos lo sabían y acudieron pertrechados con pancartas. El malagueño las fue leyendo y eligiendo las que más le gustaban. Al final, los más de 15 fans (totalmente emocionados tras ser saludados y besados por su ídolo) se sentaron en las escaleras junto a él, que les cantó casi al oído.