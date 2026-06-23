El aragonés Miguel Ángel Lamata ya está rodando su nueva película: "Es una historia de corazones que se niegan a marchitarse"

Paula Postigo fue el meme nacional del año 2015 cuando soltó un gallo épico en directo en un 'talent show'. Diez años después, arruinada y humillada, se ve forzada a dar clases de música a cinco niños imposibles. Juntos formarán una banda y desafiarán al concurso más popular del país. Ese es el argumento de la nueva película del aragonés Miguel Ángel Lamata, 'Antihéroes', que ya está rodando en Barcelona.

En palabras del director, Miguel Ángel Lamata, 'Antihéroes', "es una comedia musical familiar que habla sobre el artista que todos llevamos dentro. Es una historia luminosa y divertida, pero no exenta de un significado universal y profundamente humano. Va dirigida a los más jóvenes y también a ese niño interior que los adultos nunca debemos olvidar. Muchas de mis películas favoritas son musicales, algunos clásicos ('Cantando bajo la lluvia', 'Un americano en París') y otros contemporáneos ('Fama', 'Granujas a todo ritmo', 'Los commitments'), sin olvidar obras recientes tan memorables y exitosas como 'Escuela de rock', 'Pitch perfect" o 'Mean girls'. La nuestra es una historia de personajes, de segundas oportunidades, de corazones que se niegan a marchitarse", señala el aragonés.

Una reflexión sobre internet

La película ofrece paralelamente una reflexión sobre el papel que juega internet en nuestra vida, sobre cómo las redes sociales la redefinen... y "el límite que hemos de poner a todo ello. Estoy convencido de que la experiencia de ver ‘Antihéroes’ será tan lúdica como emocionante, apoyado por un equipo técnico y de producción de primera línea y un formidable reparto con una química asombrosa, encabezado por Ángela Cervantes, Maxi Iglesias, Teté Delgado y Nina, además de un grupo de actores y actrices jóvenes, talentosos y carismáticos con los que todos disfrutaremos identificándonos”.

Los protagonistas de 'Antihéroes', de Miguel Ángel Lamata. / Irene Kuroi / Laura Pattoglio

El reparto lo completan los niños Ada Benseny, Nico Rodicio, Sabrina Royo, Eloi Fernández, Joan Cañadillas, Laia Núñez, Patricia Gassó, Aitor Casares y Gonzalo García. El guion está firmado por Susana López Rubio y la música original del título corre a cargo de Alba S. Torremocha. El rodaje de ‘Antihéroes’ comenzó hace unos días en Barcelona y continuará más adelante en diferentes localizaciones de Gran Canaria.