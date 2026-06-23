El pequeño pueblo del Pirineo aragonés que recibe a La carroza del Teatro Real: arias y dúos de ópera y zarzuela gratis

El Teatro Real, dentro de su vocación como ópera nacional de referencia, cuenta con La Carroza del Real, un escenario itinerante para llevar una oferta artística que lleva conciertos instrumentales, recitales de ópera y zarzuela, por toda la geografía española. Tras haber estado en muchas localidades de Aragón (otros años, por ejemplo, se ha instalado en la plaza del Pilar de Zaragoza) ahora recorre más kilómetros hasta llegar a uno de los pueblos más bonitos del Pirineo.

Así, este jueves, a partir de las 19.30 horas con entrada gratuita para todo el público, la carroza acogerá un recital de dos cantantes y pianista con una oferta de atractivos y variados programas musicales que incluyen populares arias y dúos de ópera y zarzuela con una duración aproximada de una hora. Será en Canfranc Estación, concretamente en la antigua estación donde se construyó el hotel.

Inspirada en La barraca

La Barraca fue un grupo de teatro impulsado por Federico García Lorca para llevar el teatro clásico español a los pueblos del país. Casi un siglo después, esta idea sirvió de inspiración y para crear la Carroza del Real, un escenario itinerante que pretende acercar la lírica por toda la geografía española con una oferta artística que incluye conciertos instrumentales, recitales o espectáculos infantiles.

La carroza del Teatro Real mide 16 metros de largo por 5,80 metros de alto y pesa cerca de cinco toneladas y media. Con su embocadura, telones y bastidores, es un pequeño escenario ambulante creado a partir de la transformación de un camión tráiler como los que habitualmente se utilizan para el transporte y almacenaje de la escenografía, atrezo y vestuario de las óperas. Para su construcción se inspiró en realizar una réplica de la embocadura del escenario del Teatro Real.

La carroza del Real, una vez pasado el verano, tiene previsto regresar a Aragón ya que hay anunciadas estancias en Teruel, Monzón y Utebo para septiembre, aunque falta concretar la fecha y la ubicación exacta.