CULTURA DEL VINO
El Divino Festt apuesta por la diversidad sonora y la vanguardia: la programación completa
Cariñena acoge la segunda edición de la cita que cuenta con 18 propuestas musicales
La segunda edición del Divino Festt convierte Cariñena en uno de los destinos culturales y turísticos más singulares del verano aragonés con una propuesta que trasciende el formato convencional de festival para ofrecer una experiencia conectada con el territorio, el paisaje y la cultura del vino. Divino Festt se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Santuario Virgen de Lagunas, consolidando una programación en la que la música contemporánea, el patrimonio, la gastronomía y la tradición se unen para ofrecer a los visitantes una nueva forma de vivir el entorno rural.
Durante dos jornadas completas, el festival reunirá a 18 artistas nacionales e internacionales repartidos en tres escenarios, con actuaciones desde las 19.00 hasta las 06.00 horas. El festival también ha organizado una programación diurna en el casco urbano de Cariñena, con vermuts musicales y actividades.
El cartel de esta edición
El cartel de esta segunda edición reúne nombres nacionales e internacionales de la nueva escena contemporánea, con una clara apuesta por la diversidad sonora, la vanguardia y el talento emergente. Forman parte del cartel Hinds, Xavibo, Depresión Sonora, Sónica, Toldos Verdes, Big DDY, Donna, Juicy BAE, Enry K, Ultralágrima, Mercromina Club, Nico, La Carrera, Ivanin y Ksas, Fer AG, Seven Days, Capros y DJ Carlos Pérez.
El recinto contará con zona de 'foodtrucks' y propuestas culinarias variadas, a las que se suman restaurantes y asadores del municipio donde disfrutar de la cocina local y del producto de proximidad. Espacios como Restaurante Entreviñedos, La Rebotica, Asador Bako, La Cantina, La Bodega o Asador Los Toneles forman parte de una oferta gastronómica que permitirá a quienes lo visiten descubrir la tradición gastronómica de Cariñena durante el fin de semana del festival.
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