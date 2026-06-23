El Espacio Zity revela otra de sus noches con tres bandas multitudinarias: cómo comprar las entradas

El Espacio Zity sigue completando su cartel para las próximas Fiestas del Pilar de Zaragoza. El festival acaba de anunciar una nueva cita: Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid compartirán cartel el próximo 13 de octubre a partir de las 20.00 horas, en una noche que reunirá tres propuestas distintas dentro del pop y el rock 'made in Spain'.

Tres años después, Taburete vuelve al Zity, escenario en el que ya dejaron huella en 2023, cuando Willy confesó entre canciones que la ciudad era "su segunda casa". Tras su primer parón en una década, presentan en directo 'El perro que fuma', su nuevo álbum, dentro de una gira que recorrerá las principales ciudades del país en 2026 con un espectáculo renovado en sonido y escenografía. Un show que suena diferente, pero que mantiene intacta la energía, la emoción y el espíritu festivo de siempre.

Álvaro de Luna, una de las voces más reconocibles del pop español actual, llega al Zity en plena gira de presentación de 'Azulejos', su nuevo disco. Saltó a la fama como vocalista de Sinsinati antes de iniciar una exitosa carrera en solitario con 'Levantaremos al Sol' (2022) y 'Uno '(2023). Ahora firma un trabajo más maduro, con temas como 'Dime dónde estás' y 'Hasta el amanecer' como primeros adelantos.

Por su parte, Hey KID, proyecto en solitario de Santi Vancells, aterriza en Zaragoza con 'A nuevos lugares juntos otra vez', la gira con la que recorre el país presentando las canciones que lo convirtieron en uno de los artistas con mayor permanencia en las listas virales del último año. Con más de 113 millones de 'streams' acumulados y un sonido indie-pop intimista y muy personal, HeyKID suma a este cartel una de las propuestas más emergentes del panorama nacional.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para ver a Taburete, Álvaro de Luna y HeyKID en el Espacio Zity estarán disponibles a partir del 25 de junio a través de la web del recinto. La confirmación de Taburete, Álvaro de Luna y Hey KID se suma a las de Saiko, Viva Suecia, Myke Towers, Blackworks, Malmö 40 y el Festival del Electrolatino en la programación de la carpa de las Fiestas del Pilar.