El nuevo disco de Kase.O, 'Camisa de fuerza', canción a canción: ¿Es mejor que 'El círculo'?

Más de una década después de que 'El círculo' desnudara al Javier Ibarra más humano y se quitara la máscara de Kase.O, el MC aragonés ha roto aquella etapa con un nuevo trabajo, 'Camisa de fuerza', en el que borra de un plumazo la luminosidad y en el que vuelve por momentos al hardcore más crudo con el que se hizo con el podio del rap en español y en el que, ante todo, se rebela contra las convenciones sociales sin importarle el qué dirán. ¿Es mejor que 'El círculo'? Juzguen ustedes mismos. Aquí un pequeño repaso canción a canción de este nuevo disco.

'Intro. Camisa de fuerza'. El disco se abre con un disparo seco y certero, con hardcore duro del bueno en el que Kase.O reta a los que le han criticado por sus convicciones a que intenten acabar con él. Funciona a la perfección para marcar el tono que va a llevar el disco tanto musical como letrísticamente.

'Zaragoza'. La voz de Labordeta (que pone los pelos de punta) abre este tema en el que predomina el fraseo y la superioridad de Kase.O como representante de Zaragoza y del mundo (y del ritmo) con múltiples referencias a la ciudad con resultado algo desigual, pero muy efectivas.

'¡Viva Kase.O!'. Un tema de celebración y de reivindicación que deja un poco de lado el hardcore para un sonido que recuerda por momentos al Kase.O de 'El círculo'.

'Salsa Tártara'. Muestra del Kase.O más vacilón en el que deja a sus 'enemigos' sin "beef" por no relanzar "su carrera". Percusión y rima con Harto Rodríguez al mando.

'V.S.O.P'. Primera colaboración del disco, la del burgalés N-Wise (con producción de Animoss) con menciones a El Rollo, a Zaragoza como meca del rap y al Javier Ibarra y su resurgimiento como auténtico rey del rap.

'Fallo del sistema'. Primera presencia de RdeRumba en el disco y, probablemente, con permiso de 'Consejo de sabios', el gran tema de este 'Camisa de fuerza'. Un vídeo que impresiona y un Kase.O más desatado que nunca. Crítica social sin cortapisas y hardcore en una clase maestra de rimar cualquier verso.

'Mandato de Dios'. "Defendiendo mis ideas soy un puto cactus" es uno de los primeros versos de un tema que baja las revoluciones para darle algo de respiro al disco. Producida por NicoJP.

'Mucho Toy'. Junto al cubano Al2 El Aldeano, Kase.O lanza misiles dirigido directamente al rap actual en el que solo "hay procesos de imitación" y críticas "desde el banquillo. Harto Rodríguez está detrás de una producción que va creciendo en profundidad y ritmo que recuerda al hip hop de antaño.

'Puto internet'. La canción del disco en el que la ironía y el fraseo rápido toman el protagonismo absoluto para una crítica velada a internet muy en la onda del propio Kase.O. Brillante la aportación final de Albert Pla: "Y si las supieras, tendríamos que matarte".

'Borregos'. Cuando se hizo pública la colaboración de Evaristo (de La polla records) era una de las que más curiosidades despertó. Y la creación (en la que el punki realiza los coros) cumple las expectativas con crítica social a una sociedad borrega. Todo acompaña en esta canción, hasta el ritmo. Abrumadora.

'Encantamiento'. Bajo el lema "el tiempo es oro, ya lo habrás oído antes, lo que yo digo es que no hay que estresarse", Kase.O da otro respiro al escuchante y prepararlo para la traca final.

'Top 3'. El MC aragonés se rodea de vieja escuela como Zatu y Nach para formar el 'Top 3' del rap en una canción que por momentos brilla a los tramos finales de 'El círculo' con un ritmo alegre de agradecimiento a sus sostenes.

'Spoiler'. Sabiobeats es el productor del sonido de esta pieza (y de la siguiente). Ritmos tranquilos para, unba vez más, dejar claro el lugar de cada uno en el mundo y critica a su manera, los anglicismos.

'Rara obra (Después del ruido)'. Su propio título indica la esencia de una pieza en la que el rapero da rienda suelta a lo etéreo de la creación.

'Consejo de sabios'. Probablemente, uno de los mejores disparos de Violadores del Verso con los tres (Kase.O, Sho-Hai y Lírico) en estado de gracia en el que vuelven a engrasar sus tres estilos tan diferentes demostrando el por qué cambiaron la historia del rap en España. Obviamente, la proucción de este 'temazo' es de RdeRumba.

'Todo me sale bien'. Una despedida perfecta de 'Camisa de fuerza' en la que el MC saca su rap recitado para arremeter contra la censura y un sistema que deja respirar siempre en su beneficio, asegura.