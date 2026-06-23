El Festival Ambulantes regresa para llenar de circo las noches de verano de Zaragoza

Tras una quinta temporada marcada por la excelente respuesta del público y numerosos llenos absolutos, El Jardín de las Artes celebrará del 10 al 12 de julio la segunda edición de su Festival Ambulantes, una propuesta dedicada al circo contemporáneo en sus múltiples expresiones que volverá a llenar de humor, emoción, magia y acrobacias las noches de verano de Zaragoza.

Ubicado en el Parque Deportivo Ebro y gestionado por Almozandia Teatro, se ha consolidado como uno de los espacios culturales al aire libre de referencia en Zaragoza.

La refrescante programación de su Festival Ambulantes comenzará el 10 de julio 'Embolic', de la compañía Pau Palaus. Un espectáculo de clown intergeneracional que incluye también teatro gestual y poesía visual y que presenta ante el público una maraña de pensamientos y emociones que llevan a la risa y al juego, las herramientas más útiles para desenredar esos nudos.

El resultado es una puesta en escena honesta, genuina, sincera y traviesa que evita las palabras y subraya el valor de los gestos. Este y todos los espectáculos del Festival Ambulantes comenzará a las 20.30 horas, aunque la apertura de puertas será a las 20.00 horas. El coste de cada entrada es de 6,5 euros y, si bien los bebés de 0 y 1 año no pagan entrada, sí deben adquirirla a coste cero.

La segunda cita de este festival será el 11 de julio con 'Antipasti', de la compañía El que ma queda de teatre. Por una noche, el Jardín de las Artes se transformará en un restaurante italiano, el Antipasti, con dos cocineros muy carismáticos, Marcelo Mascarpone y Pepino Pepperoni. El dúo brindará una mezcla de circo y magia ambientado en la cocina italiana y de lo más original: malabares con verduras, equilibrios con pizzas, participación del público, mucho humor y mucha música italiana. La "cena" se servirá, también, a las 20.30 horas.

Y el 12 de julio el festival se despedirá con 'Isla', de la compañía aragonesa D'Click, un espectáculo multipremiado y con más de 200 funciones realizadas en Noruega, Italia, México, Inglaterra, Portugal, Francia, Bélgica y España. A partir del sueño y la alucinación de tres personajes náufragos que se encuentran solos y se necesitan unos a otros para rehacer su historia, lleva al público hacia la reflexión sobre el mar y las islas como refugio. Combina acrobacia y mástil chino, entre otras herramientas, y subraya la sutil frontera entre el teatro físico y la danza, el circo y el riesgo, la magia y el sueño.

La iniciativa cuenta un año más con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, reforzando la apuesta por acercar propuestas culturales de calidad a todos los públicos en un entorno singular al aire libre.

Cinco años de cultura al aire libre

Este 2026, el Jardín de las Artes cumple cinco años como espacio cultural al aire libre, en los que se ha consolidado como un espacio pionero en la ciudad dedicado a las artes de calle, los títeres, el circo, la música o la magia, y apuesta cada año por compañías de primer nivel nacional e internacional.

La respuesta del público ha acompañado este crecimiento. Los espectáculos programados durante esta quinta temporada han registrado una gran acogida, con varios llenos absolutos que consolidan al Jardín de las Artes como una de las propuestas culturales familiares al aire libre con mayor seguimiento de la ciudad.

El pasado mes de marzo inició su quinta temporada con el espectáculo 'Bunji, la pequeña koala', de la compañía catalana Festuc Teatre. Su programación continuó en abril, mayo y junio con 'Dragoncio', de Los Titiriteros de Binéfar; 'Los Piratas', de la compañía Sin Fin, e 'Historias de agua', de La Tresca i la Verdesca.

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A partir de septiembre y hasta octubre, el espacio del Parque Deportivo Ebro continuará ofreciendo propuestas para todos los públicos y con un carácter familiar.