'GOOL', el nuevo espectáculo de Yllana, llega a Zaragoza con una hilarante sátira sobre el universo del fútbol

Del 2 al 5 de julio, el Teatro Principal de Zaragoza acogerá 'GOOL', la última creación de la prestigiosa compañía Yllana, una comedia visual y gestual que convierte el fenómeno futbolístico en un espectáculo delirante, repleto de humor, ritmo y crítica social.

Tras más de tres décadas conquistando escenarios de todo el mundo con su particular lenguaje escénico, Yllana vuelve a demostrar su capacidad para conectar con públicos de todas las edades a través de una propuesta en la que el fútbol se convierte en espejo de la sociedad contemporánea. 'GOOL' aborda con ironía y desenfado las pasiones, contradicciones y excesos que rodean al llamado "deporte rey", desde el fanatismo de las gradas hasta la mercantilización del espectáculo deportivo.

La producción podrá verse en el Teatro Principal los días 2, 3 y 4 de julio a las 20.00 horas y el 5 de julio a las 19.00 horas. Un espectáculo para todos los públicos que se presenta como una de las citas más divertidas de la programación estival zaragozana.

Humor universal y sello Yllana

Fiel al estilo que ha convertido a la compañía en un referente internacional del teatro gestual, 'GOOL' prescinde prácticamente de las barreras idiomáticas para construir un espectáculo visual, dinámico y accesible. 'Gags' encadenados, situaciones absurdas, personajes caricaturescos y una cuidada puesta en escena dan forma a una propuesta que utiliza el fútbol como excusa para hablar de nosotros mismos.

La crítica especializada ha destacado históricamente la capacidad de Yllana para combinar entretenimiento y observación social, construyendo espectáculos que funcionan tanto en clave de diversión inmediata como de lectura satírica. Con GOOL, la compañía mantiene esa línea creativa y ofrece una mirada tan divertida como reconocible sobre uno de los fenómenos culturales más influyentes del planeta.

Noticias relacionadas

Las opiniones de los espectadores destacan habitualmente la belleza arquitectónica del edificio, la calidad de su programación y la experiencia de asistir a una función en un recinto histórico que continúa siendo uno de los referentes culturales de Zaragoza.