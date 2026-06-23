Una de las actrices más queridas regresa a su teatro fetiche en Zaragoza: "Os espero"

Una de las actrices españolas más queridas por el público y más reconocidas, Lolita Flores, regresa a Zaragoza, concretamente a uno de los escenarios que ya ha visitado en la capital aragonesa, el Teatro de las Esquinas, que ha programado dos funciones (25 y 26 de julio) de una de las obras más exitosas de la intérprete, 'Poncia'.

Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas.

Este texto está escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra de Federico García Lorca. En un profundo análisis del personaje, se rescatan las intervenciones de Poncia y se convierten en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. De este modo, se alumbra un nuevo mirar dentro de la casa. En la obra original se asiste a una sucesión de hechos que se desarrollan en orden cronológico. Aquí, en esta Poncia, no.

Ella habla después del shock producido por el suicidio de Adela. Todo ocurre después de su muerte. La lengua de Poncia se desata en un lugar y en un tiempo prohibidos para las palabras. Poncia ajusta cuentas con las habitantes que sobreviven dentro de la casa. Descubrimos la simpatía de Poncia por la más joven de las hijas, la reivindica. “Ha muerto una hembra valiente”, dice, y se culpa a sí misma de no haber hecho más de lo que hizo.

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Las entradas para las dos representaciones programadas ya se pueden comprar en la web del Teatro de las Esquinas desde 22 euros con diferentes descuentos.