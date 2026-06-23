Zaragoza se suma al homenaje mundial a Michael Jackson en la plaza del Pilar
Un grupo de seguidores del artista conmemoran el 17 aniversario de su muerte
Están a punto de cumplirse 17 años de una muerte que conmocionó al mundo, la de Michael Jackson, que marcó un antes y un después en el mundo de la música, y el día de su fallecimiento, este jueves 25 de junio se va a realizar un homenaje mundial en homenaje al artista que se celebrará en diferentes ciudades y a la que se ha unido Zaragoza a través de un grupo de fans.
Así, este jueves se realizará un acto (bajo el lema 'La música nunca muere') conmemorativo en la plaza del Pilar (junto a la bola del mundo) a partir de las 23.00 horas cuando está convocada toda la gente que quiera participar. La idea es que, como va a suceder en todo el mundo, a las 23.25 horas (momento oficial de la muerte del cantante) se guarde un minuto de silencio para, a continuación, escuchar una de las canciones más representativas de Michael Jackson, 'Heal the world'.
Concierto histórico en Zaragoza
Michael Jackson protagonizó en 1996 uno de los conciertos históricos que ha acogido Zaragoza ya que llenó La Romareda para una actuación muy recordada entre el público y que provocó, además, que el artista desatara la locura en la ciudad ya que no se limitó a estar en el hotel a la espera del concierto sino que salió por la capital aragonesa.
nfundado en una casaca militar, con un sombrero negro, gafas de sol, bajo una sombrilla blanca y, para sorpresa de todos, con su blanca tez al descubierto, Michael Jackson aterrizó en Zaragoza el 23 de septiembre de 1996 para poner patas arriba la ciudad durante varios días.
Más de 500 seguidores lo recibieron ya en el aeropuerto con pancartas y regalos, para seguirle después en comitiva hasta el Hotel Boston, donde se habían reunido más de 2.000 personas que obligaron a cortar el tráfico de la zona.
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