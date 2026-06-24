El abrumador éxito de la 'Turandot' más aragonesa de la historia abre la puerta a una temporada de ópera en Zaragoza

Ya se puede decir con rotundidad. 'Turandot' ha marcado un antes y un después en la historia del Auditorio de Zaragoza. Cada una de las cuatro representaciones de la ópera (especialmente, la primera) concluyeron con más de diez minutos de ovaciones y aplausos, algo que no habían visto nunca en la sala Mozart ni los más veteranos del lugar. Una producción de la Orquesta Reino de Aragón que concluyó estas cuatro representaciones con un aforo de casi el 90% de media, es decir, 5.000 personas acudieron a la que fue la producción más ambiciosa que se ha podido ver en ese espacio escénico.

"El balance es más que positivo; lo primero porque el público se fue emocionado a sus casas y cumplimos la misión de llenar la sala y de programar ópera de calidad en la ciudad. Eso para mí es lo más importante", asegura Sergio Guarné, director general de la Orquesta Reino de Aragón, que prosigue: "Creemos que es muy interesante que la orquesta, que es grupo residente del Auditorio, sea la imagen tanto del ayuntamiento como de Zaragoza Cultural y que podamos trabajar de forma coordinada para poder realizar este tipo de espectáculos. algo que con 'Turandot' ha sido un espaldarazo", afirma.

Una mirada al futuro

¿Y ahora qué? "Demostrando que hay público quizá es el momento de plantearse, a nosotros es lo que nos gustaría, que, de la mano del ayuntamiento, pueda haber producción propia local de calidad. La ciudad tiene todos los ingredientes a nivel artístico y a nivel técnico. Por un lado, está la orquesta, hay un coro, cantantes y tenemos unas infraestructuras maravillosas como el Auditorio y el Teatro Principal. Es verdad que no son tan grandilocuentes como los teatros de ópera de Madrid, Barcelona o Valencia, pero hoy en día con la cantidad de herramientas técnicas que hay se pueden abordar muchísimos títulos operísticos de los más importantes en esos dos espacios con los que contamos", explica Sergio Guarné.

Jaime Galindo

El director general de la Orquesta Reino de Aragón, además resalta que Zaragoza "ha sido un lugar históricamente ligado a la ópera, desde Pilar Lorengar, Miguel Fleta, Bernabé Martí, la propia Montserrat Caballé... y la gente demanda lírica. Que hayan venido 5.000 personas a ver este espectáculo no deja duda de que cuando a la gente le das un proyecto de calidad, la gente lo abraza y si la gente sale llorando de un espectáculo, como ha pasado, yo estoy seguro que va a querer más de eso".

Y es que esta demostración popular de 'Turandot' puede abrir la puerta a que se revierta una anomalía que es que Zaragoza (la cuarta ciudad de España en población) sea la única de las grandes que no cuenta con una temporada estable de ópera: "Quitando Madrid, Barcelona y Valencia, deberíamos poder optar a tener una minitemporada de ópera con tres o cuatro títulos al año, igual que tiene Málaga u otras ciudades", explica Guarné.

Desde luego, una vez demostrado que el público responde el abanico de posibilidades parece abrirse: "Creo que tenemos una oportunidad, que se pueden hacer proyectos súper bonitos, de mucha calidad, cofinanciados desde lo público y desde el ámbito privado y creemos que si nuestras instituciones tienen las ganas y el deseo de llevarlos adelante, nosotros estamos preparados para ser esa herramienta institucional para ellos", reflexiona el director general de la orquesta.

Impacto económico en la ciudad

No hay que dejar de lado que la producción de esta 'Turandot' ha revertido directamente en la ciudad: "Hemos estado trabajando con empresas locales de infraestructuras, de técnica, de iluminación, de carpintería, de montadores,... con todo lo que implica. Y hemos tenido a mucha parte de la orquesta residiendo aquí en hoteles, haciendo uso de la gastronomía. Y a los cantante solistas internacionales los hemos tenido aquí dos semanas. Ya son embajadores de Zaragoza por todo el mundo", razona Sergio Guarné para concluir: "Yo creo que todo esto solo es sumar y ganar. Para todos, para nosotros como sociedad y las instituciones ganar porque la sociedad pueda tener productos de mucha calidad gracias a la colaboración público privada. Es una ciudad maravillosa, no tengamos ese complejo de inferioridad que nos da a veces, no somos Berlín, porque no lo somos, pero somos la cuarta ciudad de España, entonces si queremos situarnos a nivel logístico, empresarial y turístico, la cultura tiene que ir ligada a todo esto".