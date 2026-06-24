Épila celebra este fin de semana su Festival de Música Antigua

Épila celebra este fin de semana, del 26 al 28 de junio, la IX edición de su Festival de Música Antigua, una cita organizada por el ayuntamiento de la localidad y el grupo La Guirlande. El programa consta de tres actuaciones en tres enclaves históricos del municipio, todas con entrada gratuita y comienzo a las 20.00 horas.

El concierto del viernes 26 de junio tendrá lugar en la iglesia del Convento de la Concepción y correrá a cargo del grupo La Reverencia, con el programa ‘MIDWAY–Metamorfosis y perspectivas’ y el sábado será el turno de Silvia Márquez que interpretará ‘El ángel dormido’ en la parroquia de Santa María La Mayor. Por último, el domingo cerrará el festival La Guirlande y Dolci Accenti con ‘Diálogos en armonía’, que se celebrará en el salón principal del Palacio del Conde de Aranda.

Más de 2.400 espectadores

A lo largo de sus ocho ediciones ha reunido a más de 2.400 espectadores en sus 24 conciertos, siendo todos ellos un éxito de convocatoria de público. Por el festival han pasado músicos y grupos reconocidos internacionalmente de hasta 10 países diferentes: Argentina, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón, Portugal, Suiza y Ucrania. Todo este trabajo y buen hacer fue reconocido el año 2022, momento en el que el Festival de Música Antigua de Épila recibió el primer premio en los premios Crear 2022 a Jóvenes Talentos Aragoneses, otorgados por el Instituto Aragonés de la Juventud.

En la presentación, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro se ha referido a que este festival “vuelve a convertirse en una cita destacada para acercar al público un valioso patrimonio musical que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad cultural”.

El alcalde de Épìla, Jesús Bazán ha hecho hincapié en que a lo largo de estos años, el festival se ha consolidado “como una referencia cultural dentro y fuera de Aragón” como lo demuestra que más de 2.400 espectadores han disfrutado ya de los conciertos celebrados en algunos de los espacios más emblemáticos del municipio.