El Foro Romano abre sus puertas de par en par a la música clásica: la programación completa

El Museo del Foro de Caesaraugusta volverá a convertirse este verano en escenario de excepción para la música clásica con la celebración de la XXXIII edición del Festival Música en el Foro, una propuesta consolidada en la programación cultural estival de Zaragoza que reunirá a destacados intérpretes aragoneses en un entorno patrimonial único. Organizado por la Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música (AAIM) y el Ayuntamiento de Zaragoza, el ciclo se desarrollará entre el 3 de julio y el 28 de agosto, con conciertos a las 19.15 horas en el Museo del Foro de Caesaraugusta.

La programación de este año incluye nueve recitales que abarcan distintas formaciones y repertorios, desde la música de cámara hasta el recital lírico y pianístico. Las entradas tienen un precio de 10 euros por concierto. Los socios de la AAIM disponen de entrada gratuita. La venta anticipada se realizará a través de los cajeros Ibercaja y también podrán adquirirse en la taquilla del museo desde una hora antes del inicio de cada actuación.

La programación completa

El ciclo se abrirá el 3 de julio con Aisoku Duo, formado por el violinista Rubén Fernández y el pianista Javier Hombría. Una semana después será el turno del Trío Bois, integrado por Ana Mínguez Abad al piano, Darío Puyuelo al oboe y Carlos Tarancón al fagot. El ciclo proseguirá el 17 de julio con el Dúo Castilla-Vela, formado por el flautista Ricardo Pérez Castilla y la pianista Marta Vela Cervera.

El Cuarteto Tundra protagonizará el concierto del 24 de julio. La formación, integrada por Sergio Franco y Juan Bernués a los violines, Juan Luis Arcos a la viola y Laura Lafuente al violonchelo, toma su nombre de la obra 'Tundra', del compositor noruego Ola Gjeilo, que reunió por primera vez a sus integrantes como cuarteto en 2016.

El 31 de julio llegará al Museo del Foro el Dúo Francés-Bernal, con Daniel Francés al violín y Sergio Bernal al piano, mientras que ya en agosto, el día 7, habrá un recital lírico a cargo de la mezzosoprano Beatriz Gimeno y el pianista y compositor Yónatan Santianes. Una semana después, el 14 de agosto, la protagonista será la pianista Violeta González.

Ya en la recta final, el 21 de agosto se celebrará un recital de soprano, barítono y piano con Graciela Saavedra, Alonso Gabarrús y Juan Carlos Segura. Y el festival concluirá el 28 de agosto con un recital de piano de Rubén Lorenzo, presidente de la AAIM. El programa, titulado 'De lo humano y lo místico', plantea un viaje por las posibilidades expresivas y tímbricas del piano desde el siglo XX, con obras de Cage, Debussy, Crumb, Santianes, Cruz de Castro, Ravel, Messiaen, Viñes, Satie, Poulenc y Ligeti.