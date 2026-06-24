La cómica televisiva con casi 300.000 seguidores que actúa en pleno Pirineo: cómo comprar las entradas
La humorista detiene la gira de su monólogo en la provincia de Huesca
Tras recibir a JJ Vaquero, el ciclo Jaca Comedia celebra el próximo 4 de julio una de las actuaciones estrella de la mano de la 'Doctora Amor', o lo que es lo mismo, de Valeria Ros, la cómica televisiva y radiofónica, que está inmersa en la gira de su espectáculo con el que aterrizará en la ciudad oscense.
Es un 'show' que combina improvisación, humor y participación del público en torno a las relaciones sentimentales y las experiencias personales de la cómica cuyas entradas para la representación en el Palacio de Congresos de Jaca a partir de las 22.00 horas ya se pueden comprar en esta web.
El resto de la programación
El 18 de julio será el turno de Miguel Miguel, que llegará a Jaca con '¡Acojonado!', una propuesta centrada en el humor generacional y en las reflexiones sobre la vida a partir de los cuarenta.
El ciclo se cerrará el 1 de agosto con Daniel Fez y 'La vida regulinchi', un espectáculo participativo en el que el humorista aborda situaciones relacionadas con las redes sociales, el amor y la vida cotidiana desde un estilo desenfadado y cercano.
- Denuncian a Diego Fuoli en el juzgado de guardia por un delito de odio y piden una sanción 'contundente
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: "Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable"
- ¿Cuántas personas viajan gratis en el bus y el tranvía de Zaragoza?
- De Delicias al Casco Antiguo: los cuatro nuevos restaurantes de Zaragoza con solete de verano de la Guía Repsol
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa