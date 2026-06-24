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La cómica televisiva con casi 300.000 seguidores que actúa en pleno Pirineo: cómo comprar las entradas

La humorista detiene la gira de su monólogo en la provincia de Huesca

La cómica que actuará en el mes de julio en el Pirineo aragonés.

La cómica que actuará en el mes de julio en el Pirineo aragonés. / El Periódico

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

Tras recibir a JJ Vaquero, el ciclo Jaca Comedia celebra el próximo 4 de julio una de las actuaciones estrella de la mano de la 'Doctora Amor', o lo que es lo mismo, de Valeria Ros, la cómica televisiva y radiofónica, que está inmersa en la gira de su espectáculo con el que aterrizará en la ciudad oscense.

Es un 'show' que combina improvisación, humor y participación del público en torno a las relaciones sentimentales y las experiencias personales de la cómica cuyas entradas para la representación en el Palacio de Congresos de Jaca a partir de las 22.00 horas ya se pueden comprar en esta web.

El resto de la programación

El 18 de julio será el turno de Miguel Miguel, que llegará a Jaca con '¡Acojonado!', una propuesta centrada en el humor generacional y en las reflexiones sobre la vida a partir de los cuarenta.

Noticias relacionadas y más

El ciclo se cerrará el 1 de agosto con Daniel Fez y 'La vida regulinchi', un espectáculo participativo en el que el humorista aborda situaciones relacionadas con las redes sociales, el amor y la vida cotidiana desde un estilo desenfadado y cercano.

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