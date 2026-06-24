Rodrigo Cuevas se suma a Inverfest Zaragoza con un concierto el 27 de febrero en la Sala Multiusos del Auditorio

Inverfest Zaragoza suma una nueva fecha a la programación de su próxima edición con la incorporación de Rodrigo Cuevas, una de las figuras más singulares, transversales y magnéticas de la escena musical actual. El artista actuará el próximo 27 de febrero en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, dentro del ciclo que volverá a llenar de música los meses de invierno en la capital aragonesa. Las entradas para este concierto están ya disponibles a través de inverfest.com.

Rodrigo Cuevas se ha consolidado como una referencia contemporánea del folclore reinterpretado, con una propuesta artística que combina música tradicional, electrónica, cabaré, performance, humor, pensamiento crítico y una poderosa puesta en escena. Su directo, reconocido como uno de los más personales del panorama actual, convierte cada concierto en una celebración popular, sofisticada y profundamente conectada con la raíz.

El artista llegará a Zaragoza con el universo de 'La Belleza', su tercer disco, un trabajo que plantea un cruce de caminos entre tradición y contemporaneidad. Producido por el propio Rodrigo Cuevas junto a Eduardo Cabra, el álbum combina voces al frente, instrumentación tradicional, cuerdas, vientos, percusiones, programaciones y sintetizadores, en un repertorio concebido desde el cuidado sonoro y la celebración. El disco cuenta, además, con colaboraciones como las de Massiel, Ana Belén, Zahara, Martí Perarnau, Mala Rodríguez, Grande Amore, Mapi Quintana y Tarta Relena, entre otros nombres.

Inverfest Zaragoza, coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, celebrará el próximo invierno su tercera edición consecutiva en la capital aragonesa. El festival, que reunió a 15.000 espectadores en su pasada edición, se consolida así como una de las grandes citas culturales y musicales de la temporada, con una programación que volverá a llenar de música los meses de invierno.

Rodrigo Cuevas se suma a otros artistas ya confirmados como Sho-Hai, que actuará en la Sala Multiusos el sábado 16 de enero de 2027; Fernandocosta, el viernes 18 de diciembre en el Teatro de las Esquinas; Tanxugueiras, el viernes 5 de febrero en el Teatro de las Esquinas; y Los Enemigos, el sábado 16 de enero en la Sala Oasis.

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Este año, Inverfest Zaragoza crecerá hasta superar las 40 actuaciones, que se irán anunciando progresivamente durante las próximas semanas.