Santiago Auserón, Premio de las Letras Aragonesas 2025

Pocas figuras de la cultura española han transitado con tanta naturalidad entre la música, la literatura y la filosofía como la de Santiago Auserón. El artista zaragozano, reconocido con el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2011 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022, acaba de recibir el Premio de las Letras Aragonesas 2025, un galardón que destaca el conjunto de una trayectoria desarrollada durante casi cincuenta años.

El jurado ha concedido el premio por unanimidad, destacando "su contribución al mundo literario como letrista y escritor, con especial atención al verso cantado, de marcada proyección internacional y de calado popular, así como sus valiosas aportaciones de carácter filosófico y musical".

Este galardón, que anteriormente ha recaído en grandes personalidades de la cultura aragonesa como Irene Vallejo, Javier Sierra, Juan Bolea o Ramón Gil Novales, tiene como objetivo distinguir a aquellas personas e instituciones de la comunidad cuya labor en los ámbitos de la creación y la investigación literaria constituya un modelo ejemplar para la sociedad aragonesa.

En esta ocasión, fue la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores quien propuso la candidatura del músico. Se trata de una elección que abre las puertas a la diversidad y a una concepción más amplia de la literatura, al reconocer el verso cantado como una forma de creación poética equiparable a un poemario.

A lo largo de casi 50 años de trayectoria, Auserón ha desarrollado una exitosa carrera musical. Su grupo, Radio Futura, fue uno de los pilares fundamentales de la Movida madrileña y continúa siendo considerado por la crítica como uno de los mejores grupos de rock español de todos los tiempos. Posteriormente, en 1993 inició su carrera en solitario bajo el seudónimo de Juan Perro, etapa en la que ha explorado una gran variedad de estilos, tanto como intérprete como productor, desde la música cubana y africana hasta el jazz.

Perfil académico

Más allá de su faceta musical, Auserón publica desde 1997 artículos sobre música, arte y pensamiento en diarios y revistas especializadas. Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 1977, obtuvo el doctorado en Filosofía en la misma institución en 2015, a los 61 años, con una tesis sobre la música griega antigua y el origen de la filosofía titulada 'Música en los fundamentos del lógos'.

Desde entonces, su labor investigadora se ha centrado en el estudio de las relaciones entre la música y la filosofía, un ámbito al que ha dedicado diversas publicaciones, entre las que destacan 'La imagen sonora' y 'El ritmo perdido'.

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En reconocimiento a su trayectoria, fue nombrado Hijo Predilecto de Zaragoza en 2022, una distinción que se suma a una extensa lista de premios y reconocimientos. Ahora, con la concesión del Premio de las Letras Aragonesas 2025, su figura recibe un nuevo respaldo institucional que trasciende el ámbito musical y pone en valor una obra desarrollada entre el pensamiento, la escritura y la creación artística.