Zaragoza apuesta por el cine de terror gratis al aire libre: la programación completa y cómo asistir

Desde el próximo 2 de julio, y cada jueves de julio y agosto, se celebrará una nueva edición de 'TerroR de AzúcaR', el ciclo de cine de verano al aire libre que tendrá lugar a las 22.00 horas en el exterior del edificio Zaragoza Joven (calle Chimeneas).

La programación cinematográfica incluirá títulos emblemáticos de la historia del cine como 'El exorcista' (2 de julio), 'Expediente Warren: The Conjuring' (9 de julio), 'Five Nights at Freddy's' (16 de julio), 'La Monja' (23 de julio), 'La Llorona' (20 de agosto) y 'Malasaña 32' (27 de agosto). Para asistir es necesario reservar asiento de manera gratuita mediante la web municipal. El plazo para solicitar entrada para la primera sesión finaliza el 30 de junio.

Las películas

'El exorcista'. Regan, una niña de doce años, sufre fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Éste, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, cree que se trata de una posesión diabólica, y decide practicar un exorcismo... Adaptación de la novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Obtuvo 10 nominaciones de los Oscars de 1973 y se hizo con el premio Mejor guion adaptado y mejor sonido.

'Expediente Warren The Conjuring'. Basada en una historia real documentada por los reputados demonólogos Ed y Lorraine Warren. Narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. El matrimonio Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acudieron a la llamada de esta familia aterrorizada por la presencia en su granja de un ser maligno.Five Nights at Freddy's'n hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Adaptación de la exitosa saga de videojuegos homónima creada en 2014 por Scott Cawthon.

'Five Nights at Freddy's'. Un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Adaptación de la exitosa saga de videojuegos homónima creada en 2014 por Scott Cawthon.

El cartel de la edición de proyecciones al aire libre. / El Periódico

'La monja'. Cuando una joven monja se suicida en una abadía de clausura en Rumanía, un sacerdote experto en posesiones demoniacas y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus almas, se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca, en una abadía que se convierte en un campo de batalla de horror entre los vivos y los condenados.

'La Llorona'. Una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de esta terrorífica leyenda mexicana ha causado terror durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos llena de rabia, por celos, arrojándose al río tras ver lo que había hecho. Ahora sus lágrimas son eternas y letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos.

'Malasaña 32'. Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición política. Pero hay algo que la familia Olmedo no sabe: en la casa que han comprado, no están solos...