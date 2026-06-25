El Ayuntamiento impulsa una nueva edición de la Fiesta Viral Light en plenas Fiestas del Pilar

Las entradas para la Fiesta Viral Light, una de las propuestas de ocio joven organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para las próximas Fiestas del Pilar, ya están a la venta con una promoción especial de lanzamiento. Las 100 primeras entradas tendrán un precio de 6 euros y, una vez agotado este primer tramo, pasarán a costar 8 euros en venta anticipada. La fiesta se celebrará el 11 de octubre de 2026, de 19:00 a 00:00 horas, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, que volverá a convertirse en un gran punto de encuentro para jóvenes de entre 14 y 17 años.

Bajo el lema "La fiesta que no te puedes perder en Pilares", esta propuesta regresa tras el éxito de la pasada edición con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio saludable, segura y adaptada a los gustos del público adolescente durante las fiestas. La entrada incluye el acceso al evento, dos consumiciones sin alcohol y la participación en todas las actividades y dinámicas programadas.

La edición de este año incorporará novedades para reforzar la experiencia de los asistentes, con más música y animación, espacios de maquillaje y caracterización, retos, pruebas divertidas, dinámicas para conocer gente nueva y diferentes sorpresas participativas a lo largo de toda la noche.

La Fiesta Viral Light se plantea como un espacio controlado y libre de alcohol en el que los jóvenes puedan disfrutar de las Fiestas del Pilar con sus amigos, en un ambiente festivo, seguro y especialmente diseñado para ellos.

Las entradas estarán disponibles en diferentes canales de venta. Las 100 primeras entradas promocionales, a 6 euros, podrán adquirirse a través de CompraEntradas. Posteriormente, la venta anticipada continuará a 8 euros en CompraEntradas, Ibercaja Entradas, Taquilla Central y taquillas del Auditorio. El precio en taquilla el día del evento será de 10 euros, siempre que queden localidades disponibles. Las entradas pueden comprarse ya en este enlace.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza la programación de las Fiestas del Pilar dirigida al público joven, incorporando una propuesta pensada para que los menores puedan vivir una noche especial, participativa y segura dentro del ambiente festivo de la ciudad.