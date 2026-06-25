La Diputación de Zaragoza concede más de 180.000 euros en ayudas para la organización de festivales de cine

La Diputación de Zaragoza ha concedido un total de 181.000 euros en ayudas para la organización de festivales de cine. Este año se van a destinar a seis ayuntamientos y cuatro asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia que pueden llevar a cabo el festival entre el 8 de noviembre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha puesto en valor este plan de ayudas que reflejan el compromiso de la institución provincial con un sector que contribuye de manera decisiva a la dinamización cultural y social de nuestros municipios. “Los festivales de cine se han convertido en espacios de encuentro, creatividad y difusión cultural que acercan el séptimo arte a vecinos y visitantes, al tiempo que generan actividad económica y proyectan la imagen de nuestros pueblos”, ha señalado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de respaldar iniciativas consolidadas y nuevos proyectos que enriquecen la oferta cultural de la provincia. “Con esta línea de ayudas queremos facilitar la organización de festivales de calidad, impulsar el talento y garantizar que la cultura llegue a todos los rincones del territorio. Apostamos por una programación diversa y accesible que fortalezca el tejido cultural provincial y contribuya a fijar población y crear oportunidades en el medio rural”, ha concluido.

Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas

Los ayuntamientos que han recibido subvención en esta edición son el de Ainzón, para el XXIII Festival de Cine Animainzón (7.729 euros); Belchite, para el IX Belchite de Película (13.886 euros); Daroca, para el XIV Daroca&Prision Film Fest (1.618 euros); Jaraba, para el VIII Festival de Cortos Castillo de Jaraba (5.876 euros); Moyuela, para el XII Festival de Cine de Moyuela (4.458 euros); y Tarazona, para el XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria (76.400 euros).

Por lo que se refiere a asociaciones sin ánimo de lucro, van a recibir ayudas la Asociación Monegrinos Amigos del Séptimo Arte de Bujaraloz, para llevar a cabo el XVIII Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz (2.251 euros); la Asociación Cultural Florián Rey de La Almunia de Doña Godina para el XXX Festival de Cine de La Almunia (10.000 euros); la Asociación para la Promoción y Difusión del Cine en Aragón de Fuentes de Ebro para el XXX Festival de Cine de Fuentes (44.920 euros); y la Asociación Cultural La Lonjeta de Uncastillo para las XXIV Jornadas de Cine Mudo Ino Alcubierre (14.300 euros).

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Los beneficiarios pueden destinar estas subvenciones a cubrir gastos de cachés y honorarios de artistas y otros profesionales participantes en el festival; trofeos; derechos de autor; alojamiento de artistas y otros profesionales participantes en el festival; servicios técnicos; alquiler y transporte de equipos y materiales; gastos de producción y coordinación; seguros exclusivamente contratados para la realización del festival; gastos de difusión, divulgación y publicidad; y facturas o nóminas y Seguridad Social del personal que trabaje para el festival.