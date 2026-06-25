El Espacio Zity lanza otra bomba para las Fiestas del Pilar con una estrella internacional que actuará por primera vez en Zaragoza
El cantante y compositor será el protagonista de la noche del 17 de octubre en el recinto de Valdespartera
El Espacio Zity vuelve a demostrar su apuesta por los artistas que están marcando el presente y el futuro de la música internacional. El festival acaba de anunciar a Omar Courtz como uno de los artistas internacionales de su cartel para la edición de 2026. El cantante y compositor puertorriqueño, una de las voces más potentes de la nueva generación del urbano latino, actuará el próximo 17 de octubre a las 22.00 horas en un 'show' que promete ser uno de los momentos más especiales del año.
Omar Courtz vive uno de los mejores momentos de su carrera. Su álbum debut 'Primera Musa' lo catapultó al número uno en España y al top de los rankings internacionales de Billboard, consolidándolo como uno de los talentos más innovadores del panorama latino global. Con más de 5,4 millones de seguidores en redes sociales y colaboraciones junto a figuras de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Myke Towers, Young Miko y Bad Gyal, 'Ousi' ha construido una carrera tan sólida como imparable.
Su propuesta musical, que transita con naturalidad entre el reggaetón, el trap, el R&B y sonidos electrónicos más experimentales, lo ha convertido en uno de los artistas más demandados del circuito internacional. Su estilo fresco, sus letras cargadas de emoción y una puesta en escena de alto voltaje no dejan indiferente a nadie. Omar Courtz está, sencillamente, en el mejor momento de su vida artística.
Cómo comprar las entradas
Las entradas para ver a Omar Courtz en Zity 2026 estarán disponibles a partir del miércoles 1 de julio a las 18.00 horas a través de la web del Espacio Zity.
La confirmación de Omar Courtz se suma a los ya anunciados Myke Towers, Viva Suecia, Saiko, Taburete, Álvaro de Luna y el colectivo Blackworks, artistas que ya forman parte del cartel de Zity 2026. Con estos nombres sobre la mesa, el cartel tiene muy buena pinta: Zity sigue escribiendo su historia como uno de los festivales más emocionantes del panorama nacional.
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