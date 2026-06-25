El PolifoniK Sound de Barbastro roza el lleno con un 90% de aforo vendido y los hoteles completos

A una semana de abrir las puertas del Festival PolifoniK Sound, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio en Barbastro, el festival ha presentado en Huesca sus últimas novedades en la programación y ha hecho balance tanto de la venta de abonos, que roza el 90% del aforo, como de la ocupación hotelera en la provincia.

En un acto celebrado en la Diputación Provincial de Huesca, el codirector del festival, Iván Arana, ha destacado que “hace casi dos meses que en Barbastro está todo ocupado y en la Comarca del Somontano la ocupación supera el 70% de las plazas. También hemos constatado que tenemos asistentes alojados en Huesca capital, en el Cinca Medio e incluso en Sobrarbe y Ribagorza”. Asimismo, Arana ha afirmado estar “muy orgullosos” al observar un impacto general fuera de Aragón: “Es una ventana que hay que aprovechar para dar a conocer nuestra provincia porque el festival ha conseguido fidelizar mucho público que viene a disfrutar de la música pero que también quiere ir más allá y vivir la experiencia”.

Asimismo, en el acto se ha recordado que la XVII edición de PolifoniK Sound cuenta con un cartel de lujo encabezado por Love of Lesbian, en el que será su último concierto en Aragón antes de su despedida de los escenarios, y Ultraligera, el grupo del momento con presencia en los mejores festivales del país. Delafé y Las Flores Azules, Mujeres, El diablo de Shanghai o los zaragozanos Modelo son otros de los nombres que se pueden encontrar en una programación que cuenta con cinco escenarios, 33 actuaciones y más de 30 horas de programación musical ininterrumpida.

Por su parte, el diputado de Promoción cultural, innovación y transformación digital, Carlos Sampériz, ha señalado que “el festival se ha convertido en una referencia de la música indie y emergente, que tiene que ver en cómo los directores entienden el festival” y ha añadido: “Es un festival que nace desde una asociación recreativa de Barbastro para reivindicar la figura de un amigo y esa génesis original se conserva haciendo que sea un festival con muchísimo corazón y con la intención de que el público disfrute”.

Últimas paradas del Tour PolifoniK 2026

Entre las novedades desveladas en la rueda de prensa de hoy destaca la incorporación de dos nuevas fiestas 'polifónikas' al Tour PolifoniK 2026. El viernes 26 de junio en el Espacio Gutenberg de la UNED de Barbastro se celebrará una velada, de 20.30 a 23.30, en dos actos: el proyecto instrumental de Diego Case y el set del Dj de referencia en la escena zaragozana Sweet Drinkz. La última fiesta 'polifónika' previa al festival será el sábado 27 en el Tony Wilson de Zaragoza en formato tardeo y con la actuación de Alex Curreya.

Además, desde la organización del festival se ha anunciado que este año se recupera una de las actividades más demandadas, el Vermut PolifoniK Sound, que se celebrará el viernes 3 de julio a mediodía en la calle Oncinellas de Barbastro. Por otro lado, este año por primera vez se organiza la ruta gastronómica PolifoniK by LAUS, impulsada por Bodega LAUS -patrocinador oficial del festival-, en la que del 27 de junio al 5 de julio se podrá disfrutar de una combinación de vinos y tapas en una selección de establecimientos hosteleros de Barbastro.