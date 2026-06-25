El Tacpa da la razón al Ayuntamiento de Calatayud en el recurso contra el concurso para adjudicar la corrida de la Virgen de la Peña

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) acordó el pasado martes 23 de junio denegar la medida provisional de suspensión del procedimiento de licitación denominado 'Contrato de servicios para la organización de los festejos taurinos de las Ferias de la Virgen de la Peña en el año 2026', promovido por el Ayuntamiento de Calatayud y solicitada por la mercantil Emilivia espectáculos SL en el recurso especial en materia de contratación planteado por ésta.

Emilivia espectáculos SL es una empresa de servicios establecida en La Muela (Zaragoza) constituida en enero de 2023. Está dedicada principalmente a los servicios de comidas, bebidas y, de forma muy activa, a la organización y gestión de festejos taurinos y eventos.

Su ejecutoria reciente, no obstante, se caracteriza por una actividad fuertemente marcada por el litigio administrativo en materia de contratación pública: en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) interpuso un recurso frente a los pliegos de licitación de festejos taurinos patronales, el cual fue desestimado por el Consejo Consultivo de Castilla y León el 9 de abril; en Las Rozas (Madrid) presentó un recurso especial en materia de contratación para la organización de los festejos de Las Matas, del cual desistió el 25 de febrero (resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 5 de marzo); en Valverde del Camino (Huelva) interpuso un recurso contencioso-administrativo alegando presuntas irregularidades en la adjudicación directa de festejos taurinos; en Teruel protagonizó recursos especiales contra los pliegos de explotación de su plaza de toros en 2024 (recurso al que desistió) junto a otros licitadores.

El concurso sigue vivo

El contrato, pendiente de adjudicación, contempla la celebración de una corrida de toros en la plaza de toros de Calatayud (7.870 localidades) programada para el 6 de septiembre a las 17.30 horas y para la que se exije un cartel de tres matadores de toros y seis toros por un valor de 154.900 euros impuestos incluidos.

El procedimiento, iniciado el 2 de junio pasado fue paralizado al día siguiente por el referido recurso dejando en suspenso la reunión de la mesa de contratación para la apertura de ofertas, plazo que terminaba inicialmente el 18 del presente mes pero que se verá afectado por el Acuerdo del Tacpa.