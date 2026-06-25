Las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo entregan este sábado sus reconocimientos en una edición dedicada al cosmos

Las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo Ino Alcubierre celebrarán este sábado la entrega de sus reconocimientos en el marco de una 24ª edición dedicada a las “Odiseas espaciales”. La muestra, organizada por la Asociación Cultural La Lonjeta, distinguirá este año con sus Bocinas de Piedra a Jesús Zarralanga Jarauta, a la Cinémathèque Française y a la cineasta Mercedes Álvarez, mientras que el Premio Ramón Perdiguer a la Pasión por el Cine recaerá en Diego Tejera Miró.

Una de los reconocimientos será para Jesús Zarralanga Jarauta, natural de Uncastillo y vinculado durante décadas a la vida cultural, social y patrimonial de la localidad. Con 18 años formó parte de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento y participó en la creación de la Asociación Cine-Club, surgida cuando el municipio había dejado de contar con servicio de cine. Desde entonces, ha impulsado proyecciones para adultos y niños en distintos espacios de la localidad, ha promovido el cine de verano y continúa organizando sesiones infantiles, además de haber llevado también el cine a la Residencia de Ancianos de Uncastillo durante algunos años.

También recibirá una Bocina de Piedra la Cinémathèque Française, institución fundada en 1936 y considerada una referencia internacional por su contribución a la historia del cine. Su reconocimiento cobra especial sentido en una edición en la que Francia es el país invitado y en la que la programación dedica una atención destacada a la cineasta Germaine Dulac, una de las figuras fundamentales del cine francés de vanguardia.

También será distinguida Mercedes Álvarez, cineasta, docente y productora. Su primer largometraje, 'El cielo gira' (2005), rodado en su pueblo de origen, Aldealseñor, obtuvo numerosos premios internacionales y fue la primera película española en ganar el Tiger Award del Festival Internacional de Cine de Róterdam. También es autora de 'Mercado de futuros', seleccionada en festivales como Róterdam, Melbourne o Guadalajara y reconocida, entre otros, con el Premio Nuevas Miradas de Visions du Réel de Nyon. En 2025 realizó el poema ensayo visual Germaine Dulac. ¿Quién teme al cine? por encargo del Museu Tàpies de Barcelona para la exposición dedicada a la cineasta francesa.

Por su parte, el Premio Ramón Perdiguer a la Pasión por el Cine será para Diego Tejera Miró, videógrafo, realizador, productor y coleccionista. Sus comienzos estuvieron vinculados a la cámara Súper 8 mm y al interés por el western rodado en Fraga y alrededores, que años después dio lugar a una Ruta Western por distintas localizaciones de la comarca. También estuvo ligado a los inicios de la información audiovisual en Aragón y fundó una de las primeras televisiones locales de España, la Televisión Fragatina. Con el paso de los años reunió una colección de aparatos de cine, películas y fotografía que dio forma a 'La Bicicleta Mágica', un museo itinerante de cine que ha pasado por distintas ciudades y municipios.

Un programa dedicado a las odiseas espaciales

La astronomía, los viajes interplanetarios y las primeras fantasías cinematográficas sobre el espacio protagonizarán este año las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo. Coincidiendo con el año del eclipse solar total, la muestra dedicará su nueva edición a las “Odiseas espaciales”, un recorrido por la forma en que el primer cine imaginó la Luna, Marte, Júpiter, los eclipses y los grandes viajes cósmicos.

La edición de 2026, que comienza este viernes 26 de junio, propone un programa especialmente ambicioso, con 13 películas distribuidas en siete sesiones en Uncastillo, 11 de ellas mudas con acompañamiento musical en directo y dos sonoras. La programación recorrerá casi tres décadas de imaginarios espaciales en el cine silente, desde los ilusionismos fundacionales de Georges Méliès y Segundo de Chomón hasta largometrajes esenciales de la ciencia ficción europea como Aelita, dirigida por Yakov Protazanov en la URSS en 1924; Viaje a Marte, de Holger-Madsen, realizada en Dinamarca en 1918; o La mujer en la Luna, la obra espacial de Fritz Lang estrenada en Alemania en 1929.

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La música volverá a ser uno de los ejes esenciales de la muestra, con la participación de 14 músicos de tres nacionalidades. El programa contará con David Villafranca, piano, Uncastillo; Jaime López, piano, Zaragoza; Senda Romero, bajo y contrabajo, Zaragoza; Tommy Caggiani, percusión y trompeta, Italia; Javier Pérez de Azpeitia, piano, Navarra; Ignacio Alfayé, acordeón diatónico; Jonás Gimeno, percusión; Errege Belda, acordeón, Navarra; Matthieu Saglio, violonchelo, Francia; Ixeya, dúo cincovillés formado por Eli López y Myriam Carbonel, voces, guitarras, armónium y sintetizadores; Josetxo Fernández de Ortega, piano; Teresa Vilaplana, piano, Zaragoza; Martín Pemán, guitarra, Uncastillo; y Thomas Kretzschmar, violín, Francia.