La programación completa de La noche en blanco de Zaragoza que se celebra este sábado: horarios, lugares y todas las claves
Más de un centenar de propuesta gratuitas son el eje central de la programación de la cita de este sábado
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Zaragoza vive este sábador una de sus jornadas más culturales con la celebración de una nueva edición de la Noche en Blanco. La iniciativa, que surgió en 2002 en París como una manifestación cultural abierta y nocturna, redoblará su apuesta este año en la capital aragonesa con casi un centenar de propuestas gratuitas. Música en directo, teatro, danza, magia, talleres, concurso de artes plásticas, sesiones de breakdance y visitas teatralizadas completan la programación de una jornada en la que los museos de la ciudad abrirán sus puertas de par en par. Aquí la programación completa:
Espectáculo principal
Plaza del Pilar
- 22.00 horas – 'The Whale Street'. Gran espectáculo de calle inspirado en 'Moby Dick.'
- Teatro, música en directo, danza y circo.
- Ballena gigante, Capitán Ahab y batalla final.
- Público: todos los públicos.
Danza y música
Centro de Historias (Claustro)
Festival Internacional de Danza Trayectos
- 21.00 horas.
- Actuaciones:
- Ayara (Aragón) – 'Piel a piel'
- Peace of Mind (Aragón) – 'Huésped'
- Jack Bannerman (Alemania) – 'Soft Animals'
- Oups Dance Company (Francia) – 'Adsurbe'
- Verbena Trayectos
- Entrada libre.
Harinera ZGZ
DeliTrío – Música sin fronteras
- 19.30 horas
- Viaje musical por Europa y Argentina.
- Entrada libre.
IAACC Pablo Serrano
- 21.30 horas – Actuación musical: Cocktail Band
- Terraza abierta de 19.00 a 0.00 horas.
Patio de la Infanta
Cuentacuentos 'Los cuentos de Sabina'
- 18.00 horas
Mobility City
- 20.30 horas – Concierto de Inés y David Angulo. Con la presencia de Algodón Sugar Fest, con una máquina de algodón de azúcar de varios sabores y una impresora de obleas comestibles.
Museos y exposiciones
Laboratorio Audiovisual
- Visita para descubrir cómo se graba la música.
- De 20.00 a 23.30 horas.
Torreón Fortea
Exposición
- 'Lo verosímil de lo maravilloso. Érase que se era...' (Miguel Scheroff)
- Abierta hasta las 0.00 horas.
- Explicaciones guiadas:
- 21.00
- 21.30
- 22.00
- 22.30
- Entrada libre.
Museo del Teatro de Caesaraugusta
Festival Rompepuertas
- 19.00–23.30 horas
- Feria de Arte Joven, talleres, juegos, música.
- Entrada libre.
Museo del Foro de Caesaraugusta
Clandestinidades
- 19.00–23.30 horas
- Teatro clandestino, magia, baile y música.
- Entrada libre.
Plaza de San Felipe
Sal a la Plaza
- 21.00–0.00 horas
- Cultura urbana (música y baile) y Bingo Musical Rompepuertas.
- Entrada libre.
Casa de los Morlanes
'Fugar Vagar Llegar'
- 10.00–14.00 horas
- 17.00–21.00 horas
- Entrada libre.
Patio de la Infanta
'Goya. Interludio'.
- Visita guiada con Francisco de Goya.
- 21.00 horas
Visitas teatralizadas y concierto de órgano
- 19.00 y 20.00 horas
Espacio Joven de Ibercaja
Conecta Cultura
- 18.00-22.00 horas. El espacio se transformará en un lugar de creación, encuentro y participación donde el público podrá descubrir once propuestas que abordan temáticas muy diversas a través de formatos como la performance, la fotografía, la pintura, la moda, el audiovisual, la literatura, la creación sonora o la participación ciudadana
Museo del Fuego y los Bomberos
'Arquímedes'
- 20.00 horas
- Malabares y manipulación de objetos.
- Desde 6 años.
- Entrada libre.
Casa de la Mujer
'Juana Francés... ¡Inaugura su sala!'
- Pases:
- 20.00 horas
- 21.00 horas
- 22.00 horas
- Actividad teatralizada.
- Entrada libre.
La Lonja
'250 años de futuro'
- 10:00–14:00 h
- 17:00–24:00 h
- Entrada libre.
Palacio de Montemuzo
'Vanitas 2.0'
- 10.00–14.00 horas.
- 17.00–21.00 horas.
- Entrada libre.
La Aljafería
- 22.00–0.00 horas.
- Visita al palacio
- Exposición 'Goya: del museo al palacio'
- Caleidoscopio Teatro con 'Aún aprendo. La mirada de Goya':
- 22.20 horas
- 22.50 horas
- 23.20 horas
- Entrada libre con control de aforo.
Centro de Historias
'Re-Cordis'
- 19.00–0.00 horas
'Con Arte y a lo Loco'
- 19.30–23.30 horas
- Pases cada 30 minutos.
- Entrada libre.
EMOZ (Museo Origami)
Talleres de papiroflexia
- 19.30–23.00 horas
- Cada 30 minutos.
- 3 €
- Desde 7 años.
- Museo gratuito desde las 19.00 horas.
CaixaForum Zaragoza
'Interior Berlanga'
- 19.00–0.00 horas
'La Ciencia de Pixar'
- 19.00–0.00 horas
Taller 'En busca del eclipse'
- 19.00 horas
- Desde 8 años.
Microconcierto 'Flamenco en 3'
- 20.00 horas
- 21.00 horas
Visitas comentadas
- 'Interior Berlanga': 22.00–0.00 horas
- 'La Ciencia de Pixar': 22.00–0.00 horas
- Reserva previa requerida para algunas actividades.
Universidad de Zaragoza
Paraninfo
Visitas guiadas
- 19.00–22.00 horas
Certamen Internacional de Videominuto
- Premios: 20.00–21.00 horas
- Proyección finalistas: 21.00–23.30 horas
Museo de Ciencias Naturales
- Paleocine: 19.00–23.00 horas
- Centro Interpretación Dinosaurios: 18:00–20.00 horas
- Microfósiles: 19.00–23.00 horas
- Piezas emblemáticas: 19.00–23.00 horas
- Música barroca: 20.30–20.45 horas
Exposiciones Paraninfo
- 'Roma y París, horizonte de los artistas aragoneses' (17.00–0.00 horas)
- 'Artigrama: 40 años de arte aragonés en portada' (17.00–0.00 horas)
- Espacio Cajal (17.00–0.00 horas). Entrada libre.
Centros cívicos
Peñaflor
'Eclipse: un escondite cósmico'
- 19.00 horas
Torrero – Sala Venecia
'Y no quedó ninguno'
- 19.30 horas
- Teatro
- Desde 7 años.
- Entrada: 5 €.
Cine
Filmoteca
Conferencia con Secun de la Rosa
- 18.30–19.30 horas
Proyección 'El Cover'
- 20.00–22.00 horas
- Desde 18 años.
- Inscripción previa.
Teatro
Teatro Principal
Gala Escuela Carlota Benedí
- 20.30–22.30 horas
- Precio: 15 €.
Teatro Arbolé
'Con la vida del otro'
- 20.00 horas
- Público adulto.
- Precio: 10 €.
Magia
El Sótano Mágico
Museo de la Magia Aragonesa
- 19.00–21.00 horas
- Precio: 4 €
Magic Circus: La Compañía
- 21.30 horas
- Precio: 6 €.
Flamenco
Peña Unión Flamenca
En el Tablao
- 13.00–15.00 horas
- Entrada:
- Amigos: 8 €
- Socios: 5 €
Turismo
Zaragoza Turismo
- Megabús: 20.00 horas
- Bus turístico nocturno: 23.00 horas
- Promoción 2x1
- Visitas guiadas temáticas
- Chocopass
- Zaragoza Family.
Rutas guiadas y teatralizadas
Plaza de la Magdalena
- 21.00 horas
- 'La Zaragoza "casi" desaparecida'
- 7 €.
Iglesia de San Pablo
- 20.00 horas – 'Entre santos y reliquias' (10 €)
- 22.00 y 23.00 horas – 'Zaragoza desde lo alto' (6 €)
Gozarte
- 21.00 horas– '2.000 años de historias' (12 €)
- 20.30 horas – 'Una noche en el cementerio' (7 €)
- 21.00 horas – 'Los 7 pecados capitales' (7 €)
- 21.00 horas – 'Brujas, duendes y otras criaturas' (7 €)
Talleres y sostenibilidad
Espacio Mundi
- 19.00 horas– Perfume sólido
- 19.00–20.00 horas – Intercambio de libros y moda
- 19.30 horas – Eco-Fashion Lab
- 20.00 horas – Visita guiada Salud & Desarrollo Sostenible
Todas con reserva previa.
Otras actividades
Puerto Venecia
Exposición Eclipse
- 10.00–22.00 horas
- Entrada libre.
Zaragoza Esencial
Escaparates en Blanco
- Del 25 al 30 de junio
Impulso al comercio local
- Del 25 al 30 de junio.
Centro Pignatelli
'The Big City, la ciudad del conejo blanco'
- 20.00 horas
- Danza contemporánea.
- Entrada libre.
Conciertos finales
Casa del Loco
Acantha Lang
- 21.00 horas
- Soul y R&B.
Sala Moliner 7
Óscar Ballester – Gira 'Cuentas Pendientes'
- 13.00 horas
- Taquilla inversa + consumición mínima
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