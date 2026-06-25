La programación completa de La noche en blanco de Zaragoza que se celebra este sábado: horarios, lugares y todas las claves

Zaragoza vive este sábador una de sus jornadas más culturales con la celebración de una nueva edición de la Noche en Blanco. La iniciativa, que surgió en 2002 en París como una manifestación cultural abierta y nocturna, redoblará su apuesta este año en la capital aragonesa con casi un centenar de propuestas gratuitas. Música en directo, teatro, danza, magia, talleres, concurso de artes plásticas, sesiones de breakdance y visitas teatralizadas completan la programación de una jornada en la que los museos de la ciudad abrirán sus puertas de par en par. Aquí la programación completa:

Espectáculo principal

Plaza del Pilar

22.00 horas – 'The Whale Street'. Gran espectáculo de calle inspirado en 'Moby Dick.'

Gran espectáculo de calle inspirado en 'Moby Dick.' Teatro, música en directo, danza y circo.

Ballena gigante, Capitán Ahab y batalla final.

Público: todos los públicos.

Danza y música

Centro de Historias (Claustro)

Festival Internacional de Danza Trayectos

21.00 horas.

Actuaciones:

Ayara (Aragón) – 'Piel a piel'

Peace of Mind (Aragón) – 'Huésped'

Jack Bannerman (Alemania) – 'Soft Animals'

Oups Dance Company (Francia) – 'Adsurbe'

Verbena Trayectos

Entrada libre.

Harinera ZGZ

DeliTrío – Música sin fronteras

19.30 horas

Viaje musical por Europa y Argentina.

Entrada libre.

IAACC Pablo Serrano

21.30 horas – Actuación musical: Cocktail Band

Terraza abierta de 19.00 a 0.00 horas.

Patio de la Infanta

Cuentacuentos 'Los cuentos de Sabina'

18.00 horas

Mobility City

20.30 horas – Concierto de Inés y David Angulo. Con la presencia de Algodón Sugar Fest, con una máquina de algodón de azúcar de varios sabores y una impresora de obleas comestibles.

Museos y exposiciones

Laboratorio Audiovisual

Visita para descubrir cómo se graba la música.

De 20.00 a 23.30 horas.

Torreón Fortea

Exposición

'Lo verosímil de lo maravilloso. Érase que se era...' (Miguel Scheroff)

Abierta hasta las 0.00 horas.

Explicaciones guiadas:

21.00

21.30

22.00

22.30

Entrada libre.

Museo del Teatro de Caesaraugusta

Festival Rompepuertas

19.00–23.30 horas

Feria de Arte Joven, talleres, juegos, música.

Entrada libre.

Museo del Foro de Caesaraugusta

Clandestinidades

19.00–23.30 horas

Teatro clandestino, magia, baile y música.

Entrada libre.

Plaza de San Felipe

Sal a la Plaza

21.00–0.00 horas

Cultura urbana (música y baile) y Bingo Musical Rompepuertas.

Entrada libre.

Casa de los Morlanes

'Fugar Vagar Llegar'

10.00–14.00 horas

17.00–21.00 horas

Entrada libre.

Patio de la Infanta

'Goya. Interludio'.

Visita guiada con Francisco de Goya.

21.00 horas

Visitas teatralizadas y concierto de órgano

19.00 y 20.00 horas

Espacio Joven de Ibercaja

Conecta Cultura

18.00-22.00 horas. El espacio se transformará en un lugar de creación, encuentro y participación donde el público podrá descubrir once propuestas que abordan temáticas muy diversas a través de formatos como la performance, la fotografía, la pintura, la moda, el audiovisual, la literatura, la creación sonora o la participación ciudadana

Museo del Fuego y los Bomberos

'Arquímedes'

20.00 horas

Malabares y manipulación de objetos.

Desde 6 años.

Entrada libre.

La Noche en blanco del año pasado en la plaza San Felipe de Zaragoza. / Jaime Galindo

Casa de la Mujer

'Juana Francés... ¡Inaugura su sala!'

Pases:

20.00 horas

21.00 horas

22.00 horas

Actividad teatralizada.

Entrada libre.

La Lonja

'250 años de futuro'

10:00–14:00 h

17:00–24:00 h

Entrada libre.

Palacio de Montemuzo

'Vanitas 2.0'

10.00–14.00 horas.

17.00–21.00 horas.

Entrada libre.

La Aljafería

22.00–0.00 horas.

Visita al palacio

Exposición 'Goya: del museo al palacio'

Caleidoscopio Teatro con 'Aún aprendo. La mirada de Goya':

22.20 horas

22.50 horas

23.20 horas

Entrada libre con control de aforo.

Centro de Historias

'Re-Cordis'

19.00–0.00 horas

'Con Arte y a lo Loco'

19.30–23.30 horas

Pases cada 30 minutos.

Entrada libre.

EMOZ (Museo Origami)

Talleres de papiroflexia

19.30–23.00 horas

Cada 30 minutos.

3 €

Desde 7 años.

Museo gratuito desde las 19.00 horas.

CaixaForum Zaragoza

'Interior Berlanga'

19.00–0.00 horas

'La Ciencia de Pixar'

19.00–0.00 horas

Taller 'En busca del eclipse'

19.00 horas

Desde 8 años.

Microconcierto 'Flamenco en 3'

20.00 horas

21.00 horas

Visitas comentadas

'Interior Berlanga': 22.00–0.00 horas

'La Ciencia de Pixar': 22.00–0.00 horas

Reserva previa requerida para algunas actividades.

Universidad de Zaragoza

Paraninfo

Visitas guiadas

19.00–22.00 horas

Certamen Internacional de Videominuto

Premios: 20.00–21.00 horas

Proyección finalistas: 21.00–23.30 horas

Museo de Ciencias Naturales

Paleocine: 19.00–23.00 horas

Centro Interpretación Dinosaurios: 18:00–20.00 horas

Microfósiles: 19.00–23.00 horas

Piezas emblemáticas: 19.00–23.00 horas

Música barroca: 20.30–20.45 horas

Exposiciones Paraninfo

'Roma y París, horizonte de los artistas aragoneses' (17.00–0.00 horas)

'Artigrama: 40 años de arte aragonés en portada' (17.00–0.00 horas)

Espacio Cajal (17.00–0.00 horas). Entrada libre.

Centros cívicos

Peñaflor

'Eclipse: un escondite cósmico'

19.00 horas

Torrero – Sala Venecia

'Y no quedó ninguno'

19.30 horas

Teatro

Desde 7 años.

Entrada: 5 €.

Cine

Filmoteca

Conferencia con Secun de la Rosa

18.30–19.30 horas

Proyección 'El Cover'

20.00–22.00 horas

Desde 18 años.

Inscripción previa.

Teatro

Teatro Principal

Gala Escuela Carlota Benedí

20.30–22.30 horas

Precio: 15 €.

Teatro Arbolé

'Con la vida del otro'

20.00 horas

Público adulto.

Precio: 10 €.

Magia

El Sótano Mágico

Museo de la Magia Aragonesa

19.00–21.00 horas

Precio: 4 €

Magic Circus: La Compañía

21.30 horas

Precio: 6 €.

Flamenco

Peña Unión Flamenca

En el Tablao

13.00–15.00 horas

Entrada:

Amigos: 8 €

Socios: 5 €

Turismo

Zaragoza Turismo

Megabús: 20.00 horas

Bus turístico nocturno: 23.00 horas

Promoción 2x1

Visitas guiadas temáticas

Chocopass

Zaragoza Family.

Rutas guiadas y teatralizadas

Plaza de la Magdalena

21.00 horas

'La Zaragoza "casi" desaparecida'

7 €.

Iglesia de San Pablo

20.00 horas – 'Entre santos y reliquias' (10 €)

22.00 y 23.00 horas – 'Zaragoza desde lo alto' (6 €)

Gozarte

21.00 horas– '2.000 años de historias' (12 €)

20.30 horas – 'Una noche en el cementerio' (7 €)

21.00 horas – 'Los 7 pecados capitales' (7 €)

21.00 horas – 'Brujas, duendes y otras criaturas' (7 €)

Talleres y sostenibilidad

Espacio Mundi

19.00 horas– Perfume sólido

19.00–20.00 horas – Intercambio de libros y moda

19.30 horas – Eco-Fashion Lab

20.00 horas – Visita guiada Salud & Desarrollo Sostenible

Todas con reserva previa.

Otras actividades

Puerto Venecia

Exposición Eclipse

10.00–22.00 horas

Entrada libre.

Zaragoza Esencial

Escaparates en Blanco

Del 25 al 30 de junio

Impulso al comercio local

Del 25 al 30 de junio.

Centro Pignatelli

'The Big City, la ciudad del conejo blanco'

20.00 horas

Danza contemporánea.

Entrada libre.

Conciertos finales

Casa del Loco

Acantha Lang

21.00 horas

Soul y R&B.

Sala Moliner 7

Óscar Ballester – Gira 'Cuentas Pendientes'