Robbie Williams, un objetivo para los conciertos del Ibercaja Estadio en Zaragoza para 2027, y El Último de la Fila, un 'imposible' que se intentó para este año

Leiva, el próximo sábado, y Romeo Santos, el próximo 3 de julio, son los dos únicos conciertos programados en el Ibercaja Estadio de Zaragoza para este verano, y los únicos que podrán celebrarse este año, pero eso no significa que vayan a ser los únicos que acoja este recinto construido con 20.000 localidades en el Parking Norte de la Expo para que jugara el Real Zaragoza sus partidos mientras se culmina la nueva Romareda. Y es que ayer, que el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba las condiciones de uso para estos eventos fijados en el convenio entre la DGA y la sociedad Nueva Romareda, propietaria del campo y en la que están el club y el Ayuntamiento de Zaragoza como accionistas, desde el Ejecutivo autonómico se reconocía públicamente que se están intentando traer más conciertos a este campo de fútbol.

La explotación del Ibercaja Estadio tiene una importante complicación para organizar conciertos y es el corto espacio temporal en el que los promotores pueden programarlos. Concretamente, solo se pueden celebrar desde que acaba la competición oficial de fútbol, a mediados de junio (este año fue el día 20), hasta mediados de julio. Apenas un mes de margen que obliga a moverse con mucha antelación.

Un anhelo imposible

Por eso desde el Gobierno aragonés, a través del departamento de Cultura que dirige Pedro Olloqui hace meses que se contactó con algunos de los promotores locales para ver qué opciones había de cara a 2027 de atraer grandes conciertos que puedan llenar el Ibercaja Estadio. Y en este perfil, la DGA también tiene sus preferencias y dos son, al menos, los objetivos que se habían marcado como posibles citas para el año próximo.

Una de las más importantes que se lleva persiguiendo desde finales del año pasado ha sido que El último de la fila diera un concierto en Zaragoza. Ya ha dado nueve y solo le quedan tres este año: uno en el estadio de La Cartuja de Sevilla, este próximo sábado, y dos en el Ciutat de Valencia, en la capital del Turia, el 4 y 9 de julio. ¿Podría actuar en la capital aragonesa? Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, conseguir que hagan parada en la ciudad ha sido un anhelo todo este tiempo pero ahora se antoja imposible, ya que la gira anunciada culmina en julio y no parece que vaya a plantearse nuevas citas para 2027. Y es que, a pesar del éxito que ha conseguido ya desde el principio Manolo García sobre todo dejó claro que no era una vuelta.

El hándicap que ha sido insalvable para conseguirlo ha sido la capacidad, al parecer el grupo estaba más interesado en recintos con más localidades, además de que los promotores locales consideran demasiado arriesgado programar un concierto a partir de la segunda quincena de julio en Zaragoza, porque la ciudad se empieza a vaciar con el éxodo vacacional y porque la programación de festivales en esas fechas ya es muy importante.

Un objetivo muy ambicioso

El otro gran objetivo es para 2027 y es ambicioso: el inglés Robbie Williams. El cantante ya está de gira en España y para este año ha sido imposible pero desde la DGA se ve con opciones que pueda conseguirse un concierto el año próximo, cuando finalice la temporada del Real Zaragoza en Primera RFEF. De hecho, aunque Robbie Williams vaya a hacer dos paradas en España este verano, el festival Icónica en Sevilla y el BBK en Bilbao, el rumor que está sobre la mesa es que seguirá girando en 2027 donde es posible que acometa una gira más ambiciosa por Europa y recale en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Zaragoza quiere ser capaz de meter la cabeza en ese entramado.

El calendario de conciertos del artista anglosajón es una incógnita pero a día de hoy es una preferencia por la que apostar para que el Ibercaja Estadio vuelva a renacer como espacio para grandes eventos. Y además hacerlo cuando su vida útil como 'mini Romareda' llegue a su fin, ya que para entonces el Real Zaragoza ya estará en disposición de regresar a la nueva Romareda, cuyas obras deben culminarse el próximo verano. Y el Ibercaja Estadio entrará en una fase de reconversión para permanecer para siempre en Zaragoza como espacio de conciertos, eventos y citas deportivas en la ciudad.