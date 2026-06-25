Una de las bandas heavy más veteranas y con más seguidores del mundo da un concierto exclusivo en Zaragoza

Zaragoza sigue recuperando su lugar en la escena heavy y prueba de ello es que en apenas dos semanas una de las bandas más veteranas (con más de 40 años de experiencia) y con más seguidores dentro de su estilo, el thrash, aterriza en el Teatro de las Esquinas en Zaragoza para dar un concierto exclusivo ya que solo actuará en dos salas españolas tras hacerlo en el Resurrection Fest.

Directos desde la clásica Bay Area californiana, una de las instituciones más míticas del thrash regresa a España. Tras el arrollador éxito de su disco 'Para Bellum', uno de los trabajos más agresivos que se recuerda de la banda americana, los Testament de Chuck, Alex y Eric descargarán su energía sobre el escenario del Teatro de las Esquinas el próximo 7 de julio a partir de las 19.00 horas.

Testament es considerada una de las bandas más relevantes e influyentes de la historia del thrash metal que cuenta con una legión de seguidores que les ha situado como uno de los grupos que más expectación despiertan en cada uno de sus conciertos. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Testament ha mantenido una sólida base de seguidores en todo el mundo y ha demostrado una notable capacidad para evolucionar sin perder su identidad. Aunque suele situarse un escalón por detrás de los llamados 'Big Four' del thrash metal, muchos aficionados la consideran una de las bandas más consistentes y respetadas del género. Su potente sonido, sus letras elaboradas y sus enérgicos directos han convertido a Testament en una referencia imprescindible dentro de la historia del metal.

Invitados y cómo comprar las entradas

Además, dentro de esta minigira española, también se podrá disfrutar del black y speed metal de Hellripper, proyecto del joven británico James McBain creado cuando apenas tenía 18 años, que actuará como invitado con un nuevo álbum bajo el brazo.

Las entradas para el concierto ya se pueden adquirir en la web del Teatro de las Esquinas a un precio de 38 euros si es para la pista y de 32 euros para tener un asiento en el anfiteatro.