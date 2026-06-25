Zaragoza muestra una selección de estampas japonesas contemporáneas de uno de los mayores coleccionistas de Aragón

Un total de 77 obras, estampas, libros ilustrados, revistas y fotografías antiguas conforman la exposición temporal ‘SUSUME! Estampa japonesa contemporánea en la Colección Miguel Ángel Gutiérrez', que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en la sala 94 del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

El público podrá ver parte de la Colección Miguel Ángel Gutiérrez Pascual a través de una cuidada selección de sus estampas japonesas más contemporáneas, pertenecientes a los siglos XX y XXI. Paisajes evocadores, retratos de actores de teatro y escenas de novelas clásicas se entrelazan con cuerpos tatuados, gatos y estrellas del rock, ofreciendo un recorrido por los principales movimientos artísticos del grabado japonés en madera desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad.

Variada nómina de artistas

Entre la variada nómina de artistas figuran nombres célebres como Itō Shinsui o Kawase Hasui y otros menos conocidos para el público general. Destaca también la presencia de artistas occidentales como Elizabeth Keith o Helen Hyde, que viajaron a Japón hace más de cien años para formarse en sus técnicas artísticas y allí desarrollaron carreras de éxito. A través de esta exposición se puede conocer cómo evoluciona el arte de la estampa en Japón tras el final del movimiento ukiyo-e.

En la presentación de la muestra, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha subrayado que esta exposición es posible gracias a la colaboración “de uno de los principales coleccionistas con los que cuenta Aragón, que se inscribe en una tradición de amor por el arte oriental importante en esta comunidad”, como demuestran las colecciones que atesora el Museo de Zaragoza, de Pasamar - Onila o Federico Torralba, “que nos han convertido en una referencia internacional en el arte oriental”.

De hecho, la colección de arte asiático “será uno de los motores de la reapertura del Museo de Zaragoza”, ha señalado el director, para detallar que las obras que se exhiben en el Pablo Serrano “nos invitan a contemplar grabado japonés contemporáneo y a comprobar como artistas que no son japoneses se han relacionado con este arte”.

Desde el año 2015

Miguel Ángel Gutiérrez inició su colección de arte gráfico japonés en el año 2015 tras una serie de viajes a Japón, y en la actualidad cuenta con aproximadamente 650 estampas fechadas entre los siglos XVIII y XXI. “Soy un coleccionista modesto, pero con la pasión de no llegar a puerto, porque el coleccionista va haciendo el recorrido y coleccionando, sin necesidad de alcanzar un puerto determinado”, ha afirmado Gutiérrez.

Ha centrado su interés en obras que recrean el mundo del teatro tradicional japonés, especialmente kabuki, pero también representaciones de noh, kyōgen y bunraku, así como temas históricos y literarios -como la novela Genji Monogatari o la historia de los 47 rōnin-, mitos, leyendas y el mundo de los yōkai, seres fantásticos de la tradición popular japonesa. A través de su colección quiere establecer puentes culturales con Japón para poder acercar a la ciudadanía su historia, su folclore y sus ricas manifestaciones artísticas.

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La exposición se estructura en torno a los principales géneros artísticos en los que trabajaron editores -entre los que destaca Watanabe Shōzaburō- y artistas de la primera mitad del siglo XX: representación de personas bellas (bijinga), teatro (yakusha-e) y paisaje (fūkeiga).