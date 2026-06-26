'Ancestral', la película que imagina un valle aragonés donde las mujeres arden vivas: "La sociedad en la que vivimos es bastante más terrorífica que las películas de monstruos"

Una mujer a punto de dar a luz decide viajar hasta el pueblo del Valle de Tena donde creció para reencontrarse con su madre. Al fin y al cabo, parece el lugar perfecto para que una persona en ese estado encuentre la tranquilidad que necesita. Hasta ahí, todo bien. Pero, nada más llegar, descubre que el lugar donde pasó su infancia está prácticamente deshabitado. Solo queda en él un singular grupo de mujeres. O, al menos, eso es lo que le hubiese gustado creer, porque la realidad es mucho más oscura. No tarda en descubrir que una antigua maldición está detrás de ese vacío: la combustión espontánea. Esta es la inquietante premisa de la que parte 'Ancestral', la nueva película de Pablo Aragüés y Marta Cabrera, que se estrenará en cines el próximo 3 de julio y que este viernes a las 20.30 horas tendrá un pase especial en la Filmoteca de Zaragoza dentro de La Inmortal.

La idea primera del largometraje surgió hace más de una década y, desde entonces, ha ido evolucionando hasta dar forma a lo que, dentro de una semana, podrá disfrutar el espectador. "Este proyecto ha sido meticulosamente meditado. Al principio, lo único que teníamos claro es que queríamos hacer algo con tintes fantásticos, pero basado en una experiencia real. Queríamos utilizar el género para hablar de algo que estuviese pasando en la calle", señala Aragüés.

Tanto Aragüés como Cabrera han coescrito el guion y codirigido el rodaje, una unión que viene de lejos. Tras colaborar en proyectos como 'Para entrar a vivir' y 'Novatos', no dudaron en emprender juntos este largo camino. Durante el proceso, decidieron tomar como inspiración las leyendas folclóricas aragonesas sobre brujería, aunque desde una "perspectiva internacional", ya que no querían que el mensaje quedase reducido al territorio.

No obstante, la película se ha filmado en el lugar de origen de esos relatos, con la intención de rescatar "la atmósfera onírica que los caracteriza", apunta Aragüés. Por tanto, el equipo ha estado rodando en distintos rincones de las tres provincias aragonesas, como el Moncayo, aunque con vistas a recrear un "ficticio Valle de Tena". A partir de esa concreción espacial, "fuimos destilando algo universal".

Ese equilibrio entre lo local y lo universal también se refleja en la manera en que el filme aborda la realidad. El terror psicológico y la fantasía son las herramientas a través de las cuales se construye el universo de 'Ancestral' y, al mismo tiempo, el prisma desde el que se exploran cuestiones muy presentes en la sociedad actual. Una elección que responde al convencimiento de sus directores de que "la sociedad en la que vivimos es bastante más terrorífica que las películas de monstruos. Por ello, abordar la realidad desde lo fantástico nos pareció la mejor manera de generar impacto. Nos hemos inspirado en películas que hacen lo mismo, como 'El resplandor', 'Hereditary' o 'It follows'".

Los temas que se abordan mediante lo extraordinario son la maternidad y la forma en que tres generaciones de mujeres heredan los mismos traumas y los enfrentan de maneras dispares. Esa reflexión sobre la experiencia femenina también está presente en la construcción del elenco, formado por grandes nombres del cine español: Almudena Amor, Emma Suárez, Luisa Gavasa, Ana Fernández y Consuelo Trujillo.

La decisión de armar un reparto formado exclusivamente por mujeres fue de Cabrera, quien vio en esta película una oportunidad para reivindicar el lugar "de las mujeres con cierta edad en el cine. En muchas ocasiones, quedan relegadas a ser ‘la madre de’, y nosotros queríamos darles un papel y una historia propia".

Pero la reivindicación va mucho más allá del reparto. Todo el largometraje es una reflexión sobre cómo la masculinidad tóxica y sus efectos devastan a las mujeres de todas las edades y épocas. De hecho, la maldición que acecha al pueblo de la protagonista, la combustión espontánea, es una metáfora de esas consecuencias: si esas mujeres no hacen determinadas cosas para evitarla, terminan quemándose vivas.

Esa estampa tan perturbadora lleva en la cabeza de Aragüés desde 2008, cuando empezó a escuchar algunas historias sobre este mito pseudocientífico. Llegó un punto en el que, "hilando todas las piezas, me di cuenta de que era una gran forma de reflejar esa reivindicación y lucha feminista, y que el espectador reflexione sobre el trasfondo de lo que contamos". De alguna forma, el machismo y el sistema opresivo patriarcal pueden asemejarse a esa maldición ancestral que quema a todas las mujeres que no siguen determinadas normas, como una moderna caza de brujas.

Después de años de cambios de guion, la película se proyectó por primera vez en la pasada edición del Festival de Cannes, donde también recibió el Premio Latido Fantástico: "Fue una experiencia increíble. Recibir un premio dentro de Cannes es algo que no habíamos proyectado, y fue todo un impulso en lo que respecta a la proyección internacional de la película".

Este viernes, 26 de junio, el largometraje se proyectará en la Filmoteca de Zaragoza, en el marco del ciclo cinematográfico La Inmortal. Asimismo, la semana que viene, el jueves 2 de julio, será el preestreno en los cines de Puerto Venecia, donde, según Aragüés, "tendrá lugar una proyección diferente al resto", y finalmente el 3 de julio estará disponible en cines: "Creo que muchas personas que necesitan ver 'Ancestral'. Mi única pretensión es que cambie el mundo de quien la vea, aunque sea por un rato".