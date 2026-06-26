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La aragonesa que ha sido invitada por la Academia de Hollywood para ingresar en su selecto club y votar en los Oscars

La cineasta acaba de recibir la notificación de la institución para entrar a formar parte de la meca del cine

La aragonesa, junto a Oliver Laxe tras conocer su nominación a los Oscar.

La aragonesa, junto a Oliver Laxe tras conocer su nominación a los Oscar. / José Oliva / Europa Press

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha comenzado ya la maquinaria para los Oscar de Hollywood del próximo año. Como primer paso, ha elaborado una lista de más de 500 personas, nuevos miembros, que podrán votar las candidaturas. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el director español Oliver Laxe como una de las figuras más destacadas.

Y en esa lista se ha colado una aragonesa, la técnica de sonido Yasmina Praderas, que también ha recibido la invitación para formar parte de la Academia como miembro junto a más profesionales del equipo de 'Sirat', Nadia Acimi como diseñadora de vestuario; Cristóbal Fernández en montaje; Amanda Villavieja, y Laia Casanovas en sonido; y Santiago Fillol como guionista.

"Significante contribución"

"Estamos encantados de invitar a este destacado grupo de artistas de cine y profesionales de todo el mundo para unirse a la Academia", señaló el CEO de la misma, Bill Kramer junto a la presidenta de la entidad, Lynette Howell en un comunicado. En otras líneas destacaron su "excepcional talento" y su "significante contribución" a la industria del cine global. Otros cineastas españoles invitados a ser miembros de la Academia son el productor Adrián Guerra ('Buried') y el cortometrajista Dani Freixas Roca.

En el apartado internacional, en la categoría de actores, entre los intérpretes invitados están Jacob Elordi ('Frankenstein'), Jenna Ortega ('Death of a unicorn', 'Beetlejuice beetlejuice').

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La Academia está conformada por más de 11.000 miembros de la industria del cine de todo el mundo. De los invitados de 2026, el 42% son mujeres, el 56% pertenecen a comunidades subrepresentadas y el 53% provienen de 60 países y territorios fuera de los Estados Unidos así que la Academia pasa a estar compuesta, tras estas nuevas incorporaciones por un 36% de mujeres, un 25% de personas de comunidades infrarrepresentadas y un 22% de miembros internacionales.

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