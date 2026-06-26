Big Daddy Wilson, Moore Plays Moore, Rob Leines o Las Robertas: El ciclo Carretera y manta vuelve a la sala Rock & Blues con 17 conciertos este verano

La sala Rock & Blues acogerá este verano la tercera edición de Carretera y manta, un ciclo que celebra el rock en todas sus vertientes y estilos con 17 conciertos del 29 de junio al 27 de agosto. La iniciativa, patrocinada por cervezas Ambar, refuerza la apuesta de la sala por la programación cultural diversa y de calidad durante los meses estivales. Las entradas para los conciertos de Jhon Primer & Giles Robson Band, Big Daddy Wilson, Moore plays Moore y Cocapabana ya se pueden adquirir en la web de la sala, mientras que el resto de los conciertos serán de acceso gratuito.

Pablo Patxi Cano, programador de la sala Rock & Blues, subraya que la trayectoria del ciclo Carretera y manta ha ido consolidándose desde sus primeras ediciones, con una respuesta muy positiva por parte del público ya desde su estreno, lo que permitió dar continuidad al proyecto en una segunda edición. En esta tercera entrega, destaca que el ciclo se reafirma como una propuesta para acercar a Zaragoza proyectos destacados de la escena nacional e internacional, con una programación que combina conciertos gratuitos y artistas con una marcada autenticidad, energía y compromiso musical. Asimismo, señala que Carretera y manta busca reivindicar la carretera como un espacio simbólico de movimiento, descubrimiento y conexión a través de la música en directo.

Programación

El 29 de junio comienza el ciclo con la actuación de Jhon Primer & Giles Robson Band, que reúne a la leyenda del blues de Chicago John Primer, al armonicista británico Giles Robson y a una sección rítmica francesa formada por Antoine Escalier y Pascal Delmas.

El 1 de julio llega Paul Val, uno de los artistas emergentes más prometedores de Texas. Su propuesta combina groove, raíces y blues rock tejano, consolidándose en escenarios de Austin como Continental Club, C-Boy’s, The Pershing y Antone’s Nightclub, donde ha logrado varios sold out.

El 2 de julio el protagonista será Rob Leines, quien combina rock de raíces obreras y outlaw country como compositor y guitarrista. Su álbum ‘Headcase’ está inspirado en la vida en la carretera y en experiencias de amor, pérdida y resiliencia.

El siguiente concierto será el 3 de julio: Rock 89, banda zaragozana de versiones, repasará los grandes éxitos del rock en castellano desde los años 80 hasta la actualidad.

El 5 de julio actuará Johnny Mullenax, guitarrista, compositor y líder de banda de Oklahoma cuya música fusiona country, rock, bluegrass, blues, jazz e improvisación.

El 6 de julio recalará en Rock & Blus Ghalia Volt, guitarrista belga que desarrolla su carrera entre Europa y Estados Unidos con un sonido que combina Delta blues, psicodelia y rock. Su propuesta actualiza los sonidos tradicionales del blues pantanoso con una visión contemporánea.

El 9 de julio será el turno de Big Daddy Wilson. Wilsonnació en Edenton, Carolina del Norte, en un entorno humilde donde la música estaba ligada a la iglesia y la vida cotidiana. Tras su paso por el ejército de Estados Unidos fue destinado a Alemania, donde descubrió el blues y comenzó su trayectoria musical.

El 10 de julio llega a la sala Patricia Britto, presentando ‘10 Polaridades’, un proyecto artístico donde conviven luz y oscuridad, fuerza y vulnerabilidad, verdad y máscaras.

El 14 de julio será una noche para Jackie Venson. Jackie Venson es una de las artistas más destacadas surgidas de la escena de Austin (Texas), reconocida por medios como Rolling Stone, que la señala como una de las “estrellas emergentes” de la ciudad, y Forbes, que la define como “una leyenda en construcción”.

El 19 de julio, Vessel Trio llegará al Rock & Blues. El trío está formado por Dan Pratt (saxo tenor), Javier Moreno (contrabajo y composiciones) y Marcos Cavaleiro (batería). Su propuesta establece un diálogo entre la vanguardia jazzística y la música contemporánea con influencias globales.

El 23 de julio Maria Carbonell Blues Mood traerá al Rock & Blues su propuesta centrada en el blues contemporáneo. Maria Carbonell Blues Mood es una de las propuestas emergentes más destacadas del panorama del blues y el R’n’B en España.

El 24 de julio Leo Susana se subirá al escenario del Rock & Blues. Leo Susana nació en Nueva York y comenzó su carrera en la banda Broom Hellda. Posteriormente, cofundó Toque Profundo en República Dominicana. Desde hace más de 20 años desarrolla su trayectoria en Aragón, participando en proyectos como JLS o Leo Susana y sus Fulanas.

El 29 de julio, Ivan Singh Chicago Blues Line llevará al Rock & Blues su propuesta musical de blues de raíz mezclado con el sonido de Chicago.

El 30 de julio, Las Robertas llegan a Zaragoza. Formadas en San José (Costa Rica), Las Robertas son una de las bandas más sólidas de la escena independiente latinoamericana. Su sonido combina psicodelia, shoegaze y rock alternativo, con influencias como Slowdive, The Velvet Underground o My Bloody Valentine.

El 31 de julio, será el concierto de Moore Plays Moore. Se trata del proyecto de Jack Moore, hijo de Gary Moore, centrado en el legado musical de su padre.

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El último concierto del ciclo será el 27 de agosto y estará protagonizado por Copacabana, una propuesta de tributo al indie pop nacional que cierra el ciclo Carretera y manta.