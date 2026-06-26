Comienza el ciclo ‘Puente sonoro’ con conciertos de artistas aragoneses en la terraza del IAACC Pablo Serrano
El ciclo forma parte del proyecto ‘Aragón conecta culturas’ que persigue convertir la comunidad en un escenario cultural internacional
El Periódico de Aragón
La terraza del IAACC Pablo Serrano acogerá desde este domingo, 28 de junio, y hasta el jueves 2 de julio, el ciclo ‘Puente sonoro’, que da visibilidad, promoción e impulso a la música actual aragonesa. La propuesta forma parte del proyecto ‘Aragón conecta culturas’ y se articula como una semana cultural y musical que se desarrolla entre los conciertos de Leiva y Romeo Santos, para dar a conocer la identidad cultural contemporánea aragonesa.
La programación se desarrollará durante cinco jornadas consecutivas en la terraza del IAACC Pablo Serrano. Este domingo, 28 de junio, actuarán Miguel Lardiés, Alex Garber y Lady Banana; el día 29, será el turno de Isla Kume, Clara Gil y Modelo; el 30, Isabel Marco, EFFE y Mallazo; el 1 de julio, 50007 Fishing Club, Eli Lovis y La Doloritas; y el 2 de julio, cerrarán el ciclo Sansix, Elem y Delacueva. Ocho de los quince artistas han ganado un Premio de la Música Aragonesa.
Las actuaciones, que ofrecen música pop, canción de autor, rock y alternativa, electrónica, mestizaje y nuevos lenguajes, serán a las 20.00 horas y de acceso gratuito, si bien se han agotado ya las inscripciones y el aforo de 180 personas está completo para todas las actuaciones.
‘Puente sonoro’ forma parte del proyecto ‘Aragón conecta culturas’, que tiene como objetivo convertir la comunidad en un gran escenario cultural internacional. ‘Aragón conecta culturas’ surge como una plataforma de internacionalización cultural y marca territorial que aunará música, patrimonio, gastronomía, paisaje, turismo, industrias creativas, innovación cultural, desarrollo rural, experiencias inmersivas y proyección exterior.
Un escenario cultural vivo
La propuesta es transformar Aragón en un gran escenario cultural vivo y descentralizado, donde las grandes ciudades, el medio rural, los festivales, el patrimonio histórico y las nuevas formas de creación contemporánea trabajen de forma conjunta para generar una imagen internacional sólida y diferenciadora de la comunidad, convirtiéndola en un destino cultural singular en el panorama nacional e internacional.
La iniciativa se basa en cinco ejes: ‘La música que inspira’, programando conciertos internacionales cuya sede principal será Ibercaja Estadio y que comenzarán los días 27 de junio y 3 de julio con las actuaciones de Leiva y Romeo Santos; en segundo lugar, ‘Puente sonoro’, que será el escaparate de los artistas aragoneses.
En tercero, ‘Experiencias que tienden puentes’, con eventos entre diferentes culturas, en los que Aragón sirva de puente entre España y otras culturas, como ocurre con el Festival Vive Latino. El cuarto eje es ‘Nuestras raíces’, para promover la red de festivales de Aragón; y el quinto, ‘Degustando cultura’, que propondrá experiencias inmersivas para mostrar Aragón con los cinco sentidos.
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