Crónica del concierto de Iván Ferreiro en Zaragoza, un viaje de nostalgia musical del hoy al ayer: "Si hablo entre canción y canción tenemos que quitar 'Turnedo'"

Hay artistas que con solo hacer sonar el acorde de una de sus canciones desata sin control la nostalgia de miles de personas. Hay algunos, además, que lo consiguen no solo con una sino con muchos de sus temas. Iván Ferreiro pertenece al selecto grupo de los segundos. Y ni más ni menos es lo que buscaban buena parte de las casi 3.000 personas que han acudido este viernes a la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Han respondido a la llamada del artista gallego que cuando anunció esta gira, 'Hoy x ayer', ya prometió lo que ha desplegado sobre el escenario, una travesía por sus 35 años en la música en la que Iván Ferreiro ha elevado al altar (al que siempre debieron llegar y nunca bajar de él) las canciones de Los Piratas así como ha reivindicado también su carrera en solitario.

Sin sorpresas pero vibrante

Y solo desde esa clave se puede analizar un concierto vibrante, con un Iván Ferreiro muy suelto en el que ya ha dejado claro desde el inicio que había venido a cantar y no a hablar ("no voy a ser pesado, voy a hablar muy poquito porque si hablo entre canción y canción tenemos que quitar 'Turnedo' al acabar y no es lo que queréis", ha señalado). Todo en un repertorio sin sorpresas que ha comenzado con dos canciones de Los Piratas, 'Hoy por ayer' (que nunca se grabó en ningún disco de la banda) y 'Muertos', para continuar con 'Toda la verdad'; 'Casa, ahora vivo aquí'; 'Inerte', 'M', 'Extrema pobreza' y 'Te echaré de menos'. Es decir, un recorrido por un Iván Ferreiro musicalmente alegre, que le ha dejado claro al público por dónde iban a ir los derroteros.

En la mitad del concierto, ha llegado la sorpresa, que no lo era para nadie porque ya estaba avisado hasta el más despistado, pero no por ello ha sido menos ovacionada la aparición de Leiva en el escenario para que ambos cantaran juntos 'El pensamiento circular' en una versión que no ha acabado de ajustar bien para, a continuación, interpretar 'Breaking bad', 'Promesas que no valen nada / Insurrección' y 'SPNB'. De ahí se ha pasado a un trepidante final en el que Ferreiro ya no ha dejado respiro a los asistentes con temas como 'Mi matadero clandestino', 'Años 80', 'Cómo conocí a vuestra madre' y las aclamadísimas 'Turnedo' y 'Mi coco'.

Cuando se disolvieron Los Piratas en 2004, a Iván Ferreiro le costó encontrar su lugar en la música desde una carrera en solitario. A día de hoy, más de 20 años después, Iván Ferreiro no solo ha encontrado su lugar sino que ha llegado a un punto al que muchos artistas solo sueñan con hacerlo, el de hacer con su carrera prácticamente lo que le da la gana en cada momento. Alejado de las modas (ahí están algunas de sus giras), eso sí, este año le está dando una concesión «preciosa» a sus fans, un ejercicio de nostalgia y de fidelidad a un artista y a sus múltiples formas de estar en la música.